Több mint harminc évig vezetett jogosítvány nélkül egy bécsi férfi, aki a magyar határ közelében bukott le néhány napja. December 15-én, az osztrák A3-as autópályán, Burgerland tartományban, intették ki az autóst a rendőrök, miután észrevették, hogy menet közben használja mobiltelefonját.

Az ellenőrzéskor az 52 éves férfi csak az autó papírját, illetve útlevelét tudta átadni a rendőröknek, de jogosítványt nem. Hamarosan kiderült, hogy nincs vezetői engedélye, sőt nem is volt soha. Nem járt autós iskolába, nem vizsgázott korábban. 34 éve vezet engedély nélkül.

Mivel a mellett ülő hölgynek sem volt jogosítványa, így nem mehettek tovább az autóval, azt a hornsteini rendőrségre vitték. Innen elvitetheti a férfi, akire most komoly pénzbírság vár, illetve egy autós iskolába is be kell iratkoznia.