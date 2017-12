Remek terepjáró a Toyota Land Cruiser V8, amilyenből egyre kevesebb akad, hiszen a kor divatja szerint az emelt hasmagasságú, biztonságérzetet adó autók ma már leginkább az aszfaltra készülnek. Ennek ellenére a Land Cruiser csúcsváltozata remekül kiszolgálja azokat is, akik többre vágynak annál, minthogy legyen egy szerkezet, ami remekül boldogul az úttalan utakon, de a teljes prémium hangulathoz már a Vilner szükséges.

A tuningcég leginkább arról ismert, hogy a külső változtatások helyett inkább a beltérre koncentrálnak. Ez történt itt is, természetesen mindent bőrbe varrtak vagy alcantarával borítottak, de az első üléseket még ki is cserélték egy pár, BMW E60-asból származó komfortülésre, ami nem csak a formájából, de az oldalán lévő gombokból is világosan megállapítható. A bordó bőrbelsőhöz még színben, anyagban és varrás mintázatában is passzoló sporttáskát kreáltak.