Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb lehetetlennek tűnő ötlet pattant ki Elon Musk fejéből, aminek megvalósításához természetesen már hozzá is látott. A Tesla vezérének feltett szándéka, hogy egy szép napon, majd éppen annyira természetes legyen az űrutazás, mint elrepülni Budapestről Londonba. Már januárban útnak indítják a SpaceX Falcon Heavy űrrakétát, amely remélhetőleg Mars körüli pályára áll majd. Ez önmagában is igazán figyelemre méltó, de ennyivel nem éri be az élő Vasember.

Rakományként feldobja saját, cseresznyepiros Tesla Roadsterét, mely David Bowie Space Oddity című számát fogja játszani, ameddig csak bírja. Elon Musk aktívan használja a Twittert és az Instagram-ot is, utóbbira dobta fel a képeket, amin látható a nagy utazásra készülő autó.