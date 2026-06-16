Az egyik felvezető járgány egy Iveco S-Way LNG nyerges vontató (felső kép), amelynek hajtásáról egy 12,9 literes, 500 lóerős, XC13G típusú dízelmotor gondoskodik. Az egység a két tengely között található tartályokból veszi a működéshez szükséges üzemanyagot. Ezekben a tartályokban a cseppfolyósított földgáz (LNG) –160–163 °C fokos hőmérsékletre van lehűtve. Ez a vontató alapvetően a távolsági áruszállítás igényei alapján készült és egy feltöltéssel akár 1700 kilométert is meg tud tenni a gyártó honlapja szerint.

Érdekessége, hogy bár a versenypályákon fogja róni a köröket idén, egyébként simán beállhatva egy félpóttal “nemzetközizni”, hiszen még a nyeregszerkezet is rajta van. Ugyanez elmondható a másik felvezető vontatóról is, amely egy S-eWay elektromos nyerges vontató (lenti kép).

A jármű hajtásáról két darab, összesen 663 lóerős (480 kW) kerékagymotor gondoskodik, amelyek az FPT által fejlesztett és gyártott elektromos portáltengelybe vannak beépítve. A villanymotorok a 603 kWh kapacitású lítium-vasfoszvát akkumulátor csomagból nyeri a működéshez szükséges áramot. Mivel nem vontat félpótot, így akár a versenyzésbe is beszállhatna, ha szabályok lehetővé tennék. Amennyiben viszont közútra vinnék, akkor körülbelül 500-550 kilométert tudna megtenni egy feltöltéssel a körülményektől függően.

A két vontatót egyedi fóliázás díszíti, amelyek kiválóan illeszkednek a Kamion Európa-bajnokság hangulatához. Nem ezek az egyelten Iveco gyártmányú vonatók a mezőnyben. Többek között a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn és fia Lukas Hahn is Iveco S-Way R versenykamionnal áll minden egyes futamhoz rajthoz az idei szezonban. Steffi Halm, a Team Schwabentruck versenyzője ugyancsak Iveco-t hajt.

A tabellát jelenleg két versenyhétvége után Kiss Norbert vezeti 106 ponttal. Nyolcadik Európa-bajnoki megszerzésében csak Sascha Lenz (70 pont) és Antonio Albacete (62 pont) akadályozhatja meg. Az említett Jochen Hahn a negyedik ponttal, míg Steffi Halm 50 pontos. A soron következő futamot a németországi Nürburgringen rendezik meg július 10-12 között.