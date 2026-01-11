A BKV január 6-a óta minden üzemkezdet előtt úgynevezett “törető” trolibuszokat vet be a budapesti trolifelsővezeték-hálózat jégmentesítésére. A törető trolik között van ez a speciális Ikarus 260T autóbusz is.

Ez az autóbusz a hatósági engedélyezést követően tulajdonképpen dízelüzemű tehergépkocsivá lett átalakítva. Az átalakítást követően áramszedő rendszert is kapott, amellyel képes csatlakozni a trolibusz felsővezeték-hálózathoz” – jegyezte meg Kovács Balázs, a BKV műszaki szakszolgálat-vezetője.

De hogyan hajtja végre a jégmentesítést? A törető troli a felsővezeték jégmentesítését nem „kaparással”, hanem elektromos és mechanikai hatások kombinációjával végzi: mesterséges áramterhelést hoz létre, amely felmelegíti a vezetéket, miközben az áramszedő fizikai érintkezése is segít a jég leválásában. Ez a jármű tehát bár továbbra is busznak néz ki, már nem utasszállításra való. Sokkal inkább munkajármű, amely lényegében karbantartási feladatokat lát el.

A jégmentesítést nem hasraütésszerűen végzik. Ezt az úgynevezett „Töretési terv” szabályozza. A jégmentesítésre a közlekedési vállalat Trolibusz Divíziójának forgalmi szakszolgálatvezetője vagy a forgalom-lebonyolítási csoportvezető adhat utasítást, illetve a telephelyi diszpécser operatív módon intézkedhet róla.

Honnan lehet mégis tudni, hol lehet szükség a jégmentesítésre? A jégmentesítés elrendeléséhez támpontot adhat az időjárás-előrejelzés, valamint a zúzmara-riasztás. Emellett a járművezetőktől is fontos információk érkezhetnek ezzel kapcsolatban, de a telephelyen dolgozó, az autóbuszok mozgatásáért felelős szakemberek is érdekes visszajelzésekkel szolgálhatnak.

A 260.46 típusú, 1991-es gyártású autóbusz eredetileg BPO-124 rendszámmal (korábban BU 09-46)közlekedett Budapesten. Utasforgalomban utoljára 2021. április 30-án lehetett vele találkozni. Ezt követően nem selejtezték, hanem jelentős átalakítást kapott. Utasterét teljesen átalakították, tejejére nemcsak áramszedő, hanem sárga figyelmeztetőjelzés is került. Az autóbusznak a második ajtótól kezdődően gyakorlatilag ülések nélküli raktere van, amelyben mérőberendezések is vannak. Ily módon a felszerelt szedők segítségével a felsővezeték és az áramszedő kapcsolatát is tudják vizsgálni a szakemberek.

Az első “töretőjáratát” 2023 január elején végezte el, azóta a BKV folyamatosan használja az autóbuszt. Az újdonság a szintén erre a célra használt Ikarus 260T és ZiU trolibuszokat váltott ki.

