A belgiumi Zolderben folytatódott a kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2025-ös szezonja, melynek hatodik fordulóját a belgiumi Zolderben rendezték. A hetedik Európa-bajnoki címére hajtó Kiss Norbert – szokás szerint – már az első, időmérő edzésen érzékeltette, hogy nem lesz egyszerű megállítani őt. Csaknem 9 tizedmásodperces fórral biztosította be magának az újabb rajtelsőséget, melyet a tőle megszokott magabiztossággal váltott rajt-cél győzelemre: a leintés pillanatában 6 másodperces előnnyel szelte át a célvonalat.

Ez egyet jelentett azzal, hogy a második, fordított rajtrácsos versenynek a nyolcadik pozícióból vághatott neki, de azonnal megkezdte a felzárkózást. Már a dobogóért harcolt, amikor az utolsó előtti körben összeakadt Steffi Halmmal, aminek következtében akkora baleset történt, hogy piros zászlóval meg is szakították a futamot. A végeredményt az előző kör eredménye adta, ami alapján a Révész Racing versenyzőjét negyedikként rangsorolták volna, csakhogy baleset okozásért és gyorshajtásért is kiszabtak neki egy-egy öt másodperces időbüntetést, aminek következtében a nyolcadik helyre csúszott vissza.

Sajnálom és végtelenül csalódott vagyok, hogy ez a futam így sikerült. Én megint próbáltam óvatosan és türelmesen menni akkor is, amikor próbáltak feltartani. Nagy nehezen sikerült mellé mennem, leszorított a fűre, aztán megpróbáltunk ketten elfordulni egy olyan kanyarban, ahol ketten nem lehet, végül megelőztem Steffi Halmot, ő átvágta a kanyart és telibe talált. Egy picit szándékosnak érződik így elsőre, legalábbis teljesen indokolatlan volt ez a megmozdulás

– idézte fel a történteket Kiss a leintés után az MTI-nek.

Ezzel párhuzamosan legközelebb üldözője, a szintén hatszoros Eb-győztes Jochen Hahn az idei első győzelmét aratta.

Kiss kamionja a baleset következtében komoly sérüléseket szenvedett el, így csapata éjszakába nyúlóan dolgozott azon, hogy versenykész állapotba varázsolják a piros MAN-t, vagyis Balu Jr.-t. Tették mindezt sikeresen, hiszen utána a 40 éves versenyző a szombati naphoz hasonlóan fölényesen húzta be az időmérő edzést, ezúttal majdnem 7 tizedmásodperces előnnyel húzta be a pole-t, amit a hétvége harmadik futamán újabb magabiztos rajt-cél sikerre váltott, megszerezve a tizenötödik győzelmét a szezonban.

A hétvége utolsó, a másodikhoz hasonlóan fordított rajtrácsos versenyén Kiss komoly csatákat vívva kapaszkodott fel a nyolcadik helyről a dobogó legalsó fokára, így tovább növelte az előnyét Hahnnal szemben, akinek egy 2. és egy 7. hely a vasárnapi mérlege.

„Összességében jó hétvégénk volt, a terveink szerint alakul a bajnokság, de mindenki láthatja, hogy hátradőlni nem szabad, mert bármikor bajba lehet kerülni” – utalt Kiss az MTI-nek adott nyilatkozatában a szombati ütközésre. „Úgyhogy nyomjuk tovább teli gázon, ahogyan eddig. Nagyon köszönöm a Révész Racing csapatának, most különösen szükség volt a srácok munkájára, nélkülük nem sikerülhetett volna ilyen jól a vasárnap.”

Kiss így két fordulóval a vége előtt 77 pontos előnnyel áll a pontverseny élén, ami azt jelenti, hogy a következő hétvégén, Le Mans-ban ismételten megvédheti a bajnoki címét: a hetedik trófeával a kamionversenyzés valaha volt legeredményesebb versenyzőjévé lépne elő.