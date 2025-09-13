Újabb BKV-busz gyulladt ki pénteken Budapesten, a Jászai Mari téren – adta hírül a Telex.hu. A portál a BKV-t megkérdezve azt a választ kapta az eset kapcsán, hogy „a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben”. A gépjármű vezetője a tüzet észlelve az utasokat azonnal leszállította az autóbuszról, így senki sem sérült meg.

A problémát a BKV szerint zárlat okozhatta, amit a buszvezető – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval sikeresen eloltott. A szóban forgó jármű egy Volvo 7700A típusú csuklós autóbusz, amelyet 2006. március 10-én helyeztek forgalomba, vagyis jövőre ünnepelheti 20. évfordulóját a fővárosi buszközlekedésben. Feltéve, ha addig még állományban lesz.

Hasonló motortéri tűzesetre ennél a típusnál korábban is volt példa: 2019. július 22-én az FKU-922-es rendszámú busz gyullad ki a 200E vonalán. 2022. július 7-én pedig az FKU-924 rendszámmal ellátott Volvo 7700A égett le teljesen. Ennek következtében az autóbuszt selejtezni kellett.

Az elmúlt bő egy hónapban ez már a negyedik eset a BKV-nál, mivel augusztusban egy Karsan Atak, valamint két darab 24 éves Mercedes-Benz Citaro kapott lángra. A tűzesetek miatt a közlekedési társaság belső ellenőrzést indított. Több mint 800 busz ellenőrzése során arra a következtetésre jutottak, hogy a 10 évnél idősebb buszok egy részénél olajszennyeződés, folyadékszivárgás, elektromosvezeték és kábelkopás tapasztalható. Akkor arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek.

Az újabb BKV-busztűz érhető módon ismért felerősíti az aggodalmaskodó hangokat a fővárosi buszok biztonságával kapcsolatban. Rövidtávon a megoldást az jelentheti, ha egy független szakmai szervezet végzi el a buszok tűzbiztonsági vizsgálatát. Hazánkban több ilyen cég is működik, az egyik legismertebb a TÜV Rheinland-KTI, amely a járművek tűzbiztonsági vizsgálatával és műszaki ellenőrzésével is foglalkozik. Egy ilyen vizsgálat több mint 800 busz esetében 64-100 millió forint közötti összeget jelenthet.