A fővárosi trolibuszhálózat dinamikus bővítésével együtt a BKV folyamatosan indít képzéseket új trolibuszvezetők munkába állasa érdekében – tájékoztatta a Vezesst a BKV.

A társaság szerint a környezetbarát közösségi közlekedés részeként az elmúlt években jelentősen bővült a fővárosi trolibuszhálózat. Emellett komoly fiatalításon esett át a járműpark. A tervek szerint a hálózatfejlesztés, valamint az eszközbeszerzés a következő években is folytatódni fog. (Elég csak a nemrég bejelentett Ikarus-Yutong trolibuszvásárlásra gondolni.) Ennek eredményeképpen újabb városrészekben jelenhetnek meg a piros, alacsony padlós, csendes autóbuszok.

A BKV ennek érdekében döntött úgy, hogy folytatja a kollégák toborzását. A vállalat tapasztalatai szerint a fővárosi trolibuszvezetők átlagosan 11 éve dolgoznak a BKV-nál. A vállalat a létszám bővítése miatt ingyenes tanfolyamot és extra juttatásokat kínál a jelentkezők számára. A képzésekre képzett járművezetők, pályakezdők és pályamódosítók is jelentkezhetnek a társaság felhívására.

Azok, akik nem rendelkeznek a trolibuszvezetéshez szükséges „TR” kategóriás jogosítvánnyal, ingyenes képzésen szerezhetik meg azt. Ők már a tanfolyam ideje alatt a BKV munkatársai lesznek és munkabérük mellett a tanfolyam moduljaihoz kapcsolódóan három alkalommal, összesen 600 ezer forintos sikerdíjat is kaphatnak.

Mennyit keres egy trolibuszsofőr? A BKV szerint jelenleg versenyképes fizetést vihetnek haza, ugyanis átlagban bruttó 800 ezer forint üti a markukat minden hónapban. A leendő trolibuszvezetők ezen felül a BKV további juttatásaiban is részesülnek. Ide tartozik a cafeteria, a bérpótlék és a vállalati országbérlet. A vidéki munkavállalók számára pedig munkásszállón biztosítanak kedvezményes elhelyezést. A stabil munkahely és a kiszámítható beosztás egyre több nőt is vonz, mára a női trolibuszvezetők aránya eléri a 10 százalékot.

Kik jelentkezhetnek a tanfolyamra? Nem sok feltételnek kell megfelelni, de akad néhány, aminek teljesülnie kell. Ilyen az életkor. 21 év alatt még ne is próbálkozzon senki. Az is fontos, hogy legyen a jelentkezőnek legalább 2 éves, B-kategóriás jogosítványa. Szükség van még PÁV2 vizsgára és EÜ2-es orvosi alkalmasságira. Utóbbin olyanokat vizsgálnak többek között, mint az alkohol-, gyógyszer-, vagy drogfüggőségre utaló jelek. Emellett pszichés állapotfelmérésre is sort kerítenek.

Részletes tájékoztató a BKV karrieroldalán olvasható, ahol a jelentkezést is el lehet indítani. A leendő trolibuszvezetők személyesen is érdeklődhetnek szeptember 17-én és 18-án a Budapest Állásbörzén (Biodóm – 1146 Budapest, Állatkerti krt. 16.) a BKV standjánál, ahol egyéb álláslehetőségeket is kínál a cég.