Másfél hónap kihagyás után, a csehországi Mostban folytatódik a hétvégén a kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2025-ös idénye, azonban a hetedik bajnoki címéhez öles léptekkel közeledő Kiss Norbert formáján semmit sem rontott a hosszú nyári szünet.

Utolérhetetlen volt a Révész Racing 40 éves versenyzője a pénteki időmérő edzésen, majd a pole-pozíciót magabiztosan váltotta győzelemre a szombati első futamon. Annak köszönhetően pedig, hogy legnagyobb riválisa, Jochen Hahnt a hatodik helyről indulva csak negyedikként intették le, érezhetően nőtt Kiss előnye a tabella élén.

Kiss a második, fordított rajtrácsos viadalon a nyolcadik rajtkockából indult, azonban az esős körülmények között kezdődött versenyen óriási csatákat vívva kapaszkodott fel a második helyre. A hatszoros és címvédő Eb-győztes így jelenleg 240 ponttal áll az élen az összetettben, 60 egységgel megelőzve Hahnt, őket 114 egységnyi lemaradással követi Stephanie Halm a harmadik helyen.

Nem lehetek elégedetlen, mert sikerült megint növelni az előnyünket az összetettben. Sajnos a második futam utolsó körének az elején kicsit türelmetlen voltam és nem jött ki jól az előzési lehetőség, de összességében minden rendben volt, hiszen Hahnt mind a két versenyen magunk mögött tudtuk tartani

– értékelte a napját Kiss az MTI-nek, arra is utalva, hogy Hahn a második futamon a harmadik lett.

Vasárnap újabb időmérő edzéssel és további két futammal folytatódik a kamion-Eb csehországi programja.