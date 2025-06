Ott folytatta az idén, ahol tavaly abbahagyta Kiss Norbert: már hosszú évek óta legyőzhetetlen formában veri agyon a kamion-Európa-bajnokság (ETRC) mezőnyét a Révész Racing magyar versenyzője, és a 2025-ös szezont is úgy kezdte, hogy kecsegtető esélyekkel szállhat harcba a hetedik bajnoki címéért. Amennyiben sikerül az újabb címvédés, a kamionsport egyeduralkodójává lépne elő, maga mögé szorítva a szintén hatszoros Eb-győztes Jochen Hahnt.

Két hétvége, hét verseny és hat győzelem – ez az idei mérleg, de nemcsak a 40 éves szombathelyi versenyző, hanem új kamionja, Balu Jr. számára is. Ezzel együtt a korábbi versenygépet sem nyugdíjazták: Balut már René Reinert terelgeti, ráadásul nem is eredménytelenül, mivel az egyetlen futamot, ami nem Kiss győzelmével zárult, a német veterán húzta be. A Vezessnek nyilatkozva többek között arról is beszélt, hogy ekkora fölény mellett miért volt szükség az újításra.

„Nagyon minimális dolgokról van szó. Koncepciót nem akartunk váltani, mert azt láttuk, hogy az alapkoncepció, amit az elmúlt években kialakítottunk, a futómű, a kormányzás, a fék és a hűtések, nagyon jól működött” – kezdte Kiss Norbert. „Apróságokban próbáltunk finomítani, mint modularitásban, szerelhetőségben és a beállítási paraméterek szélesítésében, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni a különböző versenyhelyszínekhez, mert az elmúlt években elég sok helyen mentünk úgy, hogy a beállításoknál végleteket kellett használnunk.”

„Megpróbáltuk az egészet egy picit modernizálni, az elektromos rendszer és a telemetriarendszer voltak a fejlesztés fő területei” – mélyedt bele a részletekbe. „Ezek abszolút kézzel készülnek, a gyárból egyedül a motor jön. Béreljük a versenymotort, az is csak maga a blokk és a turbó, a jármű összes többi részét az utolsó csavarig mi építjük. Ez irgalmatlan nehéz feledat, a télen a műhelyben újra és újra megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz konstruktőrnek lenni és milyen nehéz egy ilyen járművet a semmiből felépíteni.”

Kiemelte: az új versenykamion építése szintlépést jelent a csapatnak. A nagy, gyári csapatok ismérve ugyanis az, hogy alkatrészellátás szempontjából nem kell más csapatokra támaszkodniuk, hanem képesek maguk menedzselni egy versenykamion építését és biztosítani hozzá a technikai támogatást.

Mi a dominancia titka?

A statisztikák Kiss és a Révész Racing toronymagas uralmát tükrözik – mondhatnánk azt is, hogy már-már ijesztő magasságokban, főleg belegondolva abba, hogy a szabályok a versenykamionok végsebességét 160 km/órában korlátozzák. Hogy mennyire, jól mutatja, hogy a szombathelyi versenyző zsinórban 38 pole-pozíciót húzott be, azaz a misanói szezonnyitó egy csaknem három éven át tartó szériája szakadt meg a sorozatban megnyert időmérő edzések szempontjából, miután technikai hiba miatt porszem csúszott a gépezetbe. A mezőny azonban valójában szorosabb, mint amilyennek tűnik – és ezt nem mi mondjuk, hanem Kiss Norbert.

„Az ellenfeleink nem rosszak, nem is gyengék, Jochen Hahnék például kaimonos dinasztia. Hahnnak már a nagyapja is kamionversenyző volt a ’90-es években, aztán az apja is, és aztán Jochen is” – tért ki a riválisokra Kiss. „Már 20 éve vagy annál is régebb óta itt van a kamion-Eb mezőnyében, nyert hat Európa-bajnoki címet, és az elmúlt években Iveco gyári támogatott csapatként versenyeznek. Nem az van, hogy nem tudják, mi a helyzet, vagy kicsi a költségvetésük, csak úgy néz ki, hogy mégsem végeznek elég jó munkát, szerencsére, de persze vannak jó villanásai Jochennek.”

„Egyébként a valós verseny szorosabb ennél, mint ahogy kinéz az egész kívülről, meg amit az eredmények vagy a bajnoki pontállás mutat. Amiben sokkal erősebbek vagyunk a többieknél, az, amit a Forma-1-ben csak úgy neveznek, hogy végrehajtás, azaz hogyan csinálunk végig egy versenyhétvégét, egy szabadedzést, egy időmérő edzést. Az ötperces Q3-ban egy köröd van, amit nem ronthatsz el.”

Imád a kamion-Eb-n versenyezni

Joggal merül fel a kérdés, hogy ennyi győzelem és ennyi bajnoki cím után is ugyanaz a tűz ég-e egy versenyzőben, mint a kezdetek kezdetén, és változni fog-e bármi is, ha összejön a rekordot jelentő, hetedik Eb-titulus.

„Szerintem igen” – vágta rá Kiss arra a kérdésre, hogy megmaradna-e a motivációja. „Nagyon-nagyon szeretem, hogy így tudunk versenyezni, és nemcsak az van, hogy egyenautókkal egy márkakupában próbálunk nyűglődni egymás ellen, hanem igenis már télen megy a bajnokság ezerrel. Technikai szempontból a műhelyben rengeteg minden eldől, és rengeteg dolog számít, és ezt a részét nagyon szeretem. Utána megyünk a versenyhétvégére, ahol aztán meg lehet mutatni, hogy mit építettünk.”

„Annak ellenére, hogy kamion, meg elég ormótlannak néz ki, egyébként szórakoztató vezetni. Fizikailag nem nagy kihívás, amit szintén szeretek, mert egyébként lusta vagyok sajnos, valószínűleg ezért nem is lett belőlem nagyobb pilóta sosem. Erős nagyon, 1150 lóerő, 6000 Nm a nyomatéka, egyszerűen szórakoztató vezetni, de ha egyet ki kéne válasszak, leginkább a hátsókerék-hajtás az, amit nagyon szeretek.”

És hogy meddig folytatja? „Bennem abszolút vannak még évek, és remélem, hogy még nagyon sokáig tudjuk ezt csinálni, és remélem, hogy még tudunk nyerni több bajnoki címet is a jövőben. Úgyhogy igen, addig mindenképpen csinálnom kell nekem is, amíg Hahn vissza nem vonul. Ha ő visszavonult, utána még ráhúzunk egy évet. Abszolút motivált vagyok.”

Magyar lelátók előtt továbbra sem versenyez A pálya felújítása miatt a Hungaroringre sajnos az idei évben sem látogat el a mezőny, így Kiss Norbert sem, viszont a mogyoródi aszfaltcsíktól mintegy 200 kilométerre elhelyezkedő Slovakiaring nem maradt ki a versenynaptárból – sőt, a pünkösdi hosszú hétvégén ott folytatódik az összesen nyolc fordulóból álló sorozat. A kamion Európa-bajnokság 2025-ös versenynaptára: május 17-18. – Misano, Olaszország

május 24-25. – Lausitzring, Németország

június 7-8. – Slovakiaring, Szlovákia

július 12-13. – Nürburgring, Németország

augusztus 30-31. – Brno, Csehország

szeptember 13-14. – Zolder, Belgium

szeptember 20-21. – Le Mans (Bugatti Circuit), Franciaország

október 4-5. – Jarama, Spanyolország

Kiss Norbert a Vezess Csapatrádió legutóbbi adásában is vendégeskedett. A Forma-1-es Spanyol Nagydíj kibeszélője itt nézhető, illetve hallgatható vissza: