Ha a Flexis márka neve még nem cseng ismerősen számodra, mindez nem a véletlen műve. Egy teljesen új formációról van szó, amely tavaly tavasszal alakult a Volvo és a Renault közös együttműködésében. A projekthez végül csatlakozott a CMA-CGM globális logisztikai szolgáltató is.

A párizsi bemutatón a vállalat három prototípust mutatott be. Valamennyi jármű ugyanarra a „gördeszka” EV-platformra épül, amelyet a Renault Csoport partnere, az Ampere fejlesztett ki. A fejlesztők szerint elsődleges cél volt, hogy olyan városi áruszállítókat hozzanak létre, amelyek hatékony és kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé.

Éppen ezért alacsony padlómagassággal rendelkeznek, ami megkönnyíti a rakomány ki- és berakodását. Emellett olyan nagy kapacitású akkumulátorokat építettek be a padlólemezekbe, amelyek akár 450 km (WLTP-ciklus szerint) hatótávot is lehetővé tesznek. Elérhető esetükben a gyors töltés, ami azt jelenti, hogy az energiatároló egységek kevesebb mint 20 perc alatt 80 százalékosra tölthetők.

Az egyszerűen The Panel Van néven emlegetett furgon mutat némi hasonlóságot a Renault által tavaly bemutatott Estafette 4.0-s koncepcióval, amelyet a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon lepleztek le. Ez nem más, mint egy utolsó kilométeres kiszállításokra tervezett áruszállító. A Flexis jól céloz mindezzel, mivel jelentős bővülésen ment keresztül ez a szegmens a tavalyi évben. Különlegessége az oldalra húzható utasajtó, valamint a vezetőfülke és a raktér átjárhatósága. Ezek olyan jellemzők, amelyek megkönnyíthetik a csomagkiszállítással foglalkozó futárok életét.

A másik újdonság a hűtődobozos felépítménnyel ellátott áruszállító (The Cargo Van), amely ideális választás lehet a pékségeknek, cukrászdáknak vagy hentesüzleteknek. A harmadik változat, a zárt áruszállító (The Panel Van) pedig várhatóan az ID.Buzz Cargo vagy a Stellantis közepes méretű furgonjainak versenytársa lesz. Valamennyi jármű közös jellemzője magasan, szinte a szélvédő alatt elhelyezett LED-es nappali menetfény, valamint a nagy szélvédő. 1,9 méteres magasságának köszönhetően várhatóan a legtöbb nagyvárosi mélygarázsba, illetve parkolóházba be lehet majd hajtani vele.

Az új könnyű bírású tehergépjármű-család fejlesztésébe a Flexis eddig 350 millió forintot fektetett be. A folyamat jelenleg az előszériás gyártás előkészítésénél tart. A tervek szerint jövőre elindulhat a sorozatgyártás a Renault Csoport sandouville-i üzemében. A sajtótájékoztatón elárulták, hogy a Renault mellett a Renault Trucks is forgalmazni fogja a Flexis járműveket. A szükséges szervizhátteret pedig a francia márkák mellett a Volvo Csoport is biztosítani fogja.

A Flexisnek eddig 1500 darab járműre van megrendelése, és a vásárlói között tudhatja a DB Schenkert is. Az első példányok várhatóan Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban fognak forgalomba állni.