A Renault hannoveri standján volt látható az a koncepció jármű, amely a francia-svéd együttműködés egyik első gyümölcse lehet. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Renault és a Volvo közös haszonjármű gyártó cég létrehozásáról döntött. Ez lett a Flexis SAS, amely alapvetően a kishaszonjárművek terén kíván labdába rúgni a jövőben. A kooperáció elsősorban a Volvo számára lehet nagy előrelépés, hiszen nekik egyelőre nincs közös teherbírású haszonjárművük, a Renault viszont már időtlen-idők óta jelen van ebben a szegmensben.

A francia márka standján egy olyan koncepció furgon látható, amely visszakanyarodik a gyökerekhez és a Renault Estafette-et idézi meg. A fronthajtású furgon nagy karriert futott be, hiszen 1959 és 1980 között volt sorozatgyártásban. Keleti szomszédunknál, még Dacia márkanév alatt is készült belőle speciális változat, amelyet a Román Posta használt a levél- és csomagküldemények szállítására. A Renault nem hagyta, hogy megfakuljon a hírneve, 2019-ben még a szöuli Motor Show-n is kiállított belőle egy példányt.

Az új, Estafette 4.0 méreteivel mégsem a legendás „őst”, hanem inkább a L2-es Kangoo-t idézi meg. Az újdonság ugyanis 4,87 méter hosszú és 1,92 méter széles karosszériával rendelkezik. Mindez azt is jelenti, hogy könnyedén be lehet vele állni egy parkoló helyre. Fordulóköre pedig körülbelül akkora, mint egy Renault Cllioé ( alig 10 méter). Jól látható viszont, hogy az új Estafette koncepció meglehetősen magas, mivel 2,59 méteres karosszériával rendelkezik. Ennek köszönhetően akár állni is lehet benne.

Érdekessége, hogy oldalt nem kifelé nyíló lengőajtókkal, hanem tolóajtókkal van ellátva. Ez az amerikai, Grumann LLV postafurgonokon megszokott megoldást idézi. A hátsó raktérbe a raktér elválasztó falon kialakított ajtón keresztül léphet be a sofőr. A csomagtérhez ugyanakkor a koncepció hátfalán található reléajtó felnyitásával kívülről is hozzá lehet férni. A raktérben jelenleg polcok vannak, de később értelemszerűen számos változatban készülhet az Estafette 4.0.

Az utastér több innovációt is felvonultat. Az egyik, hogy a sofőr mellett lévő ülés felhajtható, amikor nincs rá szükség. A másik pedig a panoráma szélvédő, amely meglehetősen jó kilátást biztosít a sofőr számára. A koncepció modellt teljes mértékben felvérezték az iparág legfrissebb újításaival. Ennek megfelelően már nincsenek hagyományos visszapillantó tükrei és 7 inches digitális műszeregységgel, valamint egy 10 inches multimédia rendsz kijelzővel is ellátták. Emellett a külső fényszórók LED-technológiásak. Műszerfala azonban még inkább nevezhető „útkeresésnek”, mintsem egy letisztult kész alkotásnak, így több mint valószínű, hogy a szériagyártásig még főbb kontúrjaiban módosulni fog.

A Renault magyar nyelven elérhető honlapja szerint az Estafette 4.0 szériagyártása két éven belül elkezdődhet. Most már csak az a kérdés, hogy Flexis márkanév alatt, vagy esetleg marad Renault?