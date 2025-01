A brit központú JCB építőipari gépeket gyártó cég bejelentette, hogy a belső égésű hidrogénmotorjuk (448 ABH2) megkapta az engedélyt a munkagépekben történő felhasználásra. A jóváhagyás egyben azt is jelenti, hogy a speciális motort forgalmazhatják is, vagyis akár más gyártók termékeibe is beépíthetik azt. Ez az első olyan belső égésű hidrogénmotor a világon, amelyet munkagépekben alkalmazhatnak.

A vállalat tájékoztatása szerint összesen 11 különféle európai minősítő intézet hagyta jóvá a motor használatát. Ennek köszönhetően nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem Európában is használhatják az üzemeltetők ezt az erőforrást. A JCB szerint a holland járműhatóság, az RDW volt az első engedélyező hatóság, amely hivatalos tanúsítványt adott ki a motorral kapcsolatban.

Ezt további jóváhagyások követték Európa-szerte, többek között Nagy-Britannia, Észak-Írország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Lengyelország, Finnország, Svájc és Lichtenstein részéről. Úgy számolnak, hogy 2025-ben további államokban hagyhatják jóvá Európában ezt a környezetbarát motort.

A gyártó eredetileg 2023 januárjában mutatta be a prototípusát, majd hivatalosan a Conexpo nevű rendezvényen leplezték le. A JCB összesen 122 millió dollárt fektetett az elmúlt három évben a motor tökéletesítésébe és fejlesztésébe. A projektben pedig legalább 150 mérnök és szakember vett részt. A 4,8 literes, négyhengeres, soros elrendezésű erőforrásból eddig több mint 130 darab készült leginkább homlokrakodó gépekhez, de felhasználták generátorokban is.

Érdekesség, hogy a JCB nemcsak hidrogén motort, hanem egy traktorra szerelhető mobil töltőállomást is kifejlesztett, így gond nélkül megtankolhatók a hidrogénnel üzemelő munkagépek. Ez a jármű összesen 16 darab kotró rakodógép töltésére alkalmas, vagyis nem kis flottát képes ellátni gáz halmazállapotú hidrogénnel.

Az ilyen típusú gépek elterjedését egyelőre még hátráltatja, hogy nincs elég zöldhidrogén. Holott az MAN Truck&Bus személyében már teherautó-gyártó is kínál belső égésű hidrogénmotorral szerelt haszonjárművet. A Toyota pedig már komplett járműarzenállal vágna bele a hidrogén alapú közlekedésbe Európában.