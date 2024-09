A fosszilis energiahordozókról történő váltás hatalmas feladat elé állítja a közlekedéssel foglalkozó cégeket. A közelmúlban úgy tűnt, hogy csak az akkumulátorokra építő elektromos hajtás lesz az egyetlen út, de az átállás megtorpanásával a pár éve fiókba tett megoldások egyre ésszerűbbnek látszanak.

Sokan értetlenül álltak a Toyota hidrogénre alapozott stratégiája előtt, ami mellett makacsul kitartottak a japánok, de minden hátrány ellenére úgy tűnik ők készek egy ilyen jellegű infrastruktúra teljes létrehozására. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy megvalósítják a háztartások számára gyártott, hordozható hidrogéntartályt.

A mobilitáson túl terjeszkedne a Toyota

A Toyota és az autógyártó innovatív projekteket kidolgozó és megvalósító leányvállalata, a Woven Planet közösen dolgozták ki 2022-ben a rendszert, amelyben 40×18 centiméteres, hengeres tartályok szolgálnak a hidrogén tárolására.

A feltöltött tartály tömege 5 kilogramm, azaz könnyen mozgatható, tartalma pedig a hozzá csatlakoztatott hidrogéntüzelőanyag-cella hatásfokától függően akárt 3,3 kWh elektromos energia előállítására elegendő.

Az eszközben tárolot hidrogént a levegő oxigénjét felhasználva alakítja vízpárává egy hidrogéncella, miközben elektromos energiát termel a hajtást végző villanymotorok vagy egyéb fogyasztók (hűtő, tévéképernyő, stb.) számára. Ha a palack kiürül, nem kell csapokat elzárni, hollandereket tekergetni.

Csak egy gombot kell megnyomnunk, és a vezérlő számítógép biztonságosan, elektronikus felügyelet mellett leválasztja a tartályt, kiadja majd ugyanígy, automatikus beillesztéssel fogadja az új, teli palackot.

hidrogén nem csak elektromosság fejlesztésére alkalmas, de el is égethető, így a H2-tartályok akár kempingezéskor vagy kerti sütésnél is hasznosnak bizonyulhatnak. A technológia méretezhető, így szükség esetén akár nagyobb kapacitású tartályok is gyárthatók, amelyekkel jelentős mennyiségű hidrogén szállítható olyan helyekre, ahová máshogyan nem juttatható el energiahordozó.

A legnagyobb gond: nincs elég zöld hidrogén A zöld hidrogén a megújuló energiával vízbontással készülő hidrogén. Egyelőre ebből van a legkevesebb: Európában a forgalomba kerülő H2 alig öt százaléka zöld. (Ha az energiaforrás napenergia, akkor újabban sárga hidrogénként is emlegetik az így előállított gázt.) A legnagyobb mennyiségben ma még szürke hidrogén készül az iparban, földgázból, gőzreformálással. A gyártás során melléktermékként szén-dioxid keletkezik, amit a légkörbe engednek, tehát ez egy kifejezetten környezetterhelő, csak hát sajnos olcsó módszer.

Még sci-fi-nek tűnik, hogy hidrogéntartályokért szaladjunk a benzinkútra, és úgy cseréljük mint egy megszokott gázpalackot, de a Toyota már a gyakorlatban is elindult ezen az úton: a Toyota-csoport kereskedelmi ága, a Toyota Tsusho alá tartozó, műanyag és gumitermékeket előállító Toyoda Gosei immár nagyüzemben szállítja az anyavállalatnak a cserélhető, hordozható tartályokat.

A Toyota Mirai tüzelőanyagcellás szedán tartályait is ők fejlesztették ki és gyártják. Mind a legtöbb hasonló technológia, várhatóan a hordozható H2-tartály piaci bevezetését is Japánban, korlátozott területen kezdi meg a Toyota, és a tapasztalatok alapján dönthetnek a szélesebb körű forgalmazásról, a technológia esetleges nemzetközi bevezetéséről.

Egyre többen lépnek a hidrogén irányába

A közelmúltban több autóipari bejelentés is abba az irányba mutat, hogy a Toyota kitartása a hidrogénes technológia mellett nem volt hiábavaló. A japán gyártó szeptember 5-én jelentette be, hogy a BMW-vel közösen fejlesztik majd ki a hidrogén-üzemanyagcellára épülő hajtáslánc-technológia következő generációját.

A BMW 2028-ban tervezi sorozatgyártásba küldeni első üzemanyagcella-technológiára épülő tisztán elektromos meghajtású modelljét. Ezzel szinte egyszerre írt alá széndéknyilatkozatot a Hyundai és a Škoda, amelyben kijelentették, hogy „A mobilitásban és azon túl” kívánja majd felhasználni a Hyundai hidrogén tüzelőanyagcellás technológiáját a Škoda.

A technológiát és az ahhoz kapcsolódó ismereteket a Hyundai hozza, a piacot pedig a Škoda, amely „teljes működési területén”, így a Cseh Köztársaságban is fel szeretné térképezni a hidrogén alapú gazdaság kialakításának és megszilárdításának az esélyeit, a lehetőségeit és a feltételeit.