Röviden – Volkswage Crafter 35 (L4H3) Mi ez? A 2006 óta létező Volkswagen Crafter 2016-ban érkezett második generációs változata, amely 2024-ben esett át minimális technikai frissítésen. Mit tud? Korszerűsített vezetői környezet, összhangban a furgonok között széles körben terjedő digitalizációval. Négy raklap is elfér benne, ráadásul egészen praktikusan lehet rögzíteni az árukat. Mibe kerül? A modellváltozat alapára nettó 15 516 000 Ft . A tesztünkben szereplő jármű ára extrákkal együtt eléri a nettó 18 937 000 forintot. Kinek jó? Egyéni vállalkozóknak, vagy kis- és közepes vállalkozásoknak áruk szállítására. Futárautóként, de akár szervizkocsiként is megállja a helyét.

A nagy furgonok világában versenyző Volkswagen Crafter története 2006-ban kezdődött. A német márka ezzel a modellel búcsúztatta el a legendás LT-szériát. Talán már kevesen emlékeznek rá, de az első generációs Crafter még a Mercedes-Benz Sprinterrel közös alapokra készült. 2016-ban aztán bemutatkozott a teljesen saját fejlesztés, amelynek gyártása az általunk is meglátogatott lengyelországi Września-ban zajlik immáron 8 éve. A modell 2024-ben esett át technikai frissítésen, ki is próbáltunk egyet a modernizált változatból.

Külső

Szerkesztőségünkhöz egy, a hétköznapihoz nagyon is közel álló, színezetlen lökhárítós és króm lamelláktól mentes hűtőmaszkos változat érkezett. Bár a fehér a leginkább elterjedt szín a hazai furgonok között, a Crafternek nem ez áll a legjobban. Ezen ugyanis kevéssé jönnek ki azok a látványos, légterelő célzattal kialakított gyűrődések, amelyek a motorháztetőn megtalálhatók. Közelről azonban tökéletesen megelevenednek, enyhe „csibészséget” kölcsönözve ezáltal a modellnek.

Figyelembe véve a Volkswagen legújabb, az elmúlt néhány évben bemutatott áruszállítóit (ID.Buzz, Transporter) elmondható, hogy a Crafter formaterve kissé megfakult. A teljes, piaci kínálat fényében viszont nem. A maga idejében sikerült egy olyan időtálló, sok szempontból „vévés” dizájnt megteremteni, ami éppúgy megállja a helyét a jövős-menős furgonok, valamint a gazdag felszereltséggel készülő lakóautók között. Merthogy a Crafterből ilyen is létezik, ráadásul a legendás California kivitelben. Olyankor a kéttónusú fényezés, a sötétített ablakok, valamint a külső burkolatokon megjelenő krómozás teszi exkluzívabbá a megjelenését.

Idehaza platós, alvázas és zárt áruszállító kivitelben érhető el. Mivel szerkesztőségünkhöz éppen az utóbbiból érkezett, így most ennek méreteire vessünk egy pillantást! A gyári katalógus szerint létezik belőle közepes tengelytávolságú normál-, illetve magas tetős kivitel, illetve hosszú tengelytávolságú magas és extra magas tetős kivitel. A kínálatot a magas és extra magas tetős, hosszú tengelytávolságú, nagyobb hátsó túlnyúlással rendelkező változatok egészítik ki. Utóbbi arról ismerhető fel, hogy a második tengely és a hátfal között egy hosszabb karosszéria modul van.

Tesztautónk hosszú tengelytávolságú, magas tetős kivitel, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy 6,83 méter hosszú, 2,47 m széles (tükrökkel együtt) és 1,96 méter magas. Akkora, hogy vezetésnél már jobban oda kell figyelni rá a városban történő fordulásoknál. Érdekesség, hogy nemcsak a cukorfehér, hanem az Ascot szürke, a cseresznyepiros, a mély óceán kék, a narancssárga és a mustársárga szín is választható alapfelszereltségként.

Belső

2016-os bemutatásakor a Crafter rendelkezett a legjobban strukturált, legergonomikusabb műszerfallal, ami olyan, mintha a hatodik generációs Transporter szélesre húzott változata lenne. Előnyeiből semennyit sem adott le az elmúlt években, de a versenytársak megtettek mindent annak érdekében, hogy felnőjenek a Crafter mellé ezen a téren. Ez többeknek sikerült is, ezért mai szemmel már talán kevésbé hat kiemelkedőnek a műszerfala. Mindez semmit sem von le a napi használati élményből.

Amennyiben a kisebb használati tárgyakat, például öngyújtót, rágót, vagy e-cigit akarjuk valahová letenni, akkor arra ott van a műszerfal középső részén kiálló kis elegáns párkány. Az iratok, dokumentumok tárolására pedig az utasülés előtt lévő kesztyűtartó, a szélvédő feletti polc, vagy a műszerfal tetején található fakkok szolgálnak.

Az ajtók oldalzsebeiben kisebb ruhadarabok, például sálak, sapkák, vagy mellények is eltűnthethetők, de mivel ezeken is van egy-egy peremmel ellátott, kisebb párkány, így akár a szemüvegtokot, vagy a telefont is elhelyezhetjük az ajtón. A nagyobb holmik tárolására az üléspad alatti rész való, amihez egy mozdulattal hozzá lehet férni az üléspárna felhajtásával.

Mi változott az előző generációhoz képest? A legfontosabb előrelépés, hogy a multimédia rendszer maximálisan kérhető kijelzője nagyobb lett. Ez már nem a műszerfalba integrálva, hanem gyakorlatilag rá applikálva érhető el. Szintén látványos változás, hogy eltűnt a multimédia rendszer alatt lévő, klímavezérlést szolgáló gombsor, továbbá, hogy megkapta a modell az elektronikus rögzítő féket, amelynek kis kapcsolója a műszeregységtől és a kormánykeréktől jobbra, egy légbeömlő mellé került.

A multikormány is változott, emellett a Crafterbe színes és digitális műszeregység került. Ez a struktúra szerint „hagyománykövető” azaz bal oldalt van a fordulatszám, jobb oldalt pedig a sebességmérő. A kettő között a vezetéssel kapcsolatos adatok (fogyasztás, megtett út), valamint a táblafelismerő által utoljára azonosított közlekedési-tábla látható.

Továbbra is nagyon komfortos a Volkswagen Crafter, két karfás, állítható combtámasszal rendelkező vezetőülése, ami még egy hosszabb, Budapest-Győr útvonalon is kimagasló kényelmet biztosít. Hosszirányban 250 mm-es állíthatósággal rendelkezik, de háttámlája is dönthető maximum 50 mm-rel. A lábtér, a válltér és a fejtér is fejedelmi, kategóriájának legjobbja. A nagy szélvédőnek, és oldalablakoknak köszönhetően a vezetőnek kiváló rálátása nyílik az úttestre. A műszerfal szürke és fekete burkolatai tökéletesen rímelnek az utastér többi szürke műanyagburkolataival, valamint az ülések szöveteivel. A krómhatású elemek az utastérből is hiányoznak, amitől elég komor a belső, ezen a kormány küllői és a központi képernyő keretei enyhítenek kicsit, amelyek kaptak némi ezüstös csillogást.

Tesztautónk 13,6 köbméteres raktérkapacitással büszkélkedhet és összesen négy EUR-raklap szállítására alkalmas. A raktér belső oldalát funér lemezek védik és a padló is kapott egy csúszásgátló borítást. A rakományrögzítő szemek viszonylag sűrűn kerültek a padlóba, ami megkönnyíti a szállítani kívánt áruk rögzítését. Maximálisan 14 darab rakományrögzítő szem kérhető, de akár padlóba épített sínek segítségével is megakadályozható az áruk menet közbeni ide-oda csúszkálása.

Az ember szeme egyedül a burkolatlan kerékdobokon akad fenn, de ez sajnos már több tesztautónál is előfordult. Mintha sztenderddé vált volna. Pedig nagyon is szükség lenne rá, hiszen, ha megnézünk egy használt, 3-6 éves furgont, akkor szinte biztosan van egy két horpadás ezen a részen. Az utasteret a raktértől elválasztó hátfal ebben az autóban teljesen zárt, de választható kis ablakkal szerelt kivitel is.

A jobb oldali, 1 311 mm széles és 1 822 mm magas tolóajtónál kapaszkodó segíti a fellépést. A hátsó ajtó 1 552 mm széles és 1 840 mm magas. Nincs túlságosan magasan a padló, hátul is könnyen fel lehet lépni. Ha valaki gyakran kényszerül arra, hogy ezt a mozdulatot megismételje, akkor érdemes az elsőkerék-hajtást választania, mivel annál 100 mm-rel alacsonyabban van a padló. Sőt, adott esetben mindkét ajtónál kérhet kiegészítő fellépőt.

Technika

A Volkswagen Crafter igazán gazdag hajtásrendszerrel választható. Első- és hátsókerék-, valamint összkerékhajtással is rendelhető. Az első- és összkerékhajtású variánsok 140-177 lóerős dízelmotorokkal készülnek, a hátsókerekes viszont csak és kizárólag 163 lóerős blokkal. Ezen 2.0 literes, négyhengeres, turbódízel motorok közös jellemzője, hogy közös nyomócsöves üzemanyag-befecskendezést használnak. A legerősebb, 177 lóerős változat esetében 410 Nm-res csúcsnyomaték áll rendelkezésre. Valamennyi erőforrás alapesetben hatfokozatú manuális váltóval rendelhető, de a 140 és a 177 lóerős variáns esetében nyolcfokozatú, TipTronic automataváltó is kérhető.

Mivel a stop-start rendszer alapfelszereltség ezeknél a motoroknál, így számítani kell arra, hogy hosszabb állásoknál, például lámpáknál aktiválódni fog ez a funkció. A fékpedál felengedését követően viszont rendkívül gyorsan újra indul a motor, így egyáltalán nem zavaró a rendszer működése a Crafternél. A stop-start ugyanakkor kikapcsolható, de a gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás miatt érdemes használni.

Nincs szégyenkeznivalója a vezetéstámogató rendszerek terén a modellnek. A szériafelszereltségek közé tartozik „Front Assist” vagyis a környezetfigyelő rendszer, ami nemcsak a gyalogosokat, hanem a kerékpárosokat is képes érzékelni. Kritikus helyzetben automatikusan fékez, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát. A sávtartó rendszer is az alapfelszereltség részét képezi, amely a forgalmi sáv nem szándékos elhagyása esetén ellenkormányoz, továbbá figyelmeztető hanggal és a multifunkciós kijelzőn megjelenő jelzéssel felhívja a vezető figyelmét a beavatkozásra. Az oldalszél-asszisztenssel kiegészülve az ESP stabilizálja a furgont tartós oldalszél esetén úgy, hogy a megfelelő kerekek automatikus fékezésével segíti a vezetőt a kormányzásban.

A vezetéstámogató rendszerek egy részét, a külső világítást, valamint a belső hangzást a magyar nyelvű multimédia rendszerben teljesen testre szabhatjuk. A felhasználók többek között a parkolófék működését is beállíthatják. Így például az is megadható, hogy a rögzítőfék automatikusan aktiválódjon a gyújtás kikapcsolásakor. Bár tesztautónkban nem volt navigáció, nem is igazán éreztük meg a hiányát, mivel rendkívül könnyen csatlakoztatható hozzá az okostelefon, így annak navigációját tükrözhettük.

Vezetés

A méretei miatt idő kell ahhoz, hogy az ember a kormánykerék mögött megszokja a Volkswagen Craftert. A Hungária körút sávjait például teljesen kitölti, kicsit olyan érzése lehet a sofőrnek, mintha centiken múlna, hogy a visszapillantó tükrök ne nyúljanak át a másik sávba. A valóságban természetesen ez nincs így, de rögtön beugrik, hogy milyen jó, hogy sávtartó is van benne. Fél óra sűrű forgalomban történő haladás után aztán már át lehet szellemülni a feladathoz.

Autópályán már kifejezetten lehet benne élvezni a vezetést a nagy szélvédő, a tempomat, valamint a magasra állítható, kényelmes üléspozíció miatt. A kormánykerék fogása, kellemes, puha, egyáltalán nem töri a csomagok pakolása miatt kiszikkadt férfi kezet. Meglepő, hogy dacára a nagy üvegfelületnek és a hatalmas, elefántfül-szerű visszapillantóknak, nagyon minimális menetzaj hallható autópályán. Holott azért a Crafter komoly levegőtömeget tol maga előtt menet közben. Ami viszont zavaró, az az enyhe dübörgés, ami raktér felől érkezik akkor, amikor kicsit rosszabb minőségű úton haladunk vele.

Mivel a teszt idején terelés volt az M1-esen így két funkciót is sikerült ilyen helyzetben tesztelni. Az egyik az útburkolati jelek olvasása, a másik pedig a táblafelismerés. Előbbi azért fontos, mert a sávtartó értelemszerűen az útburkolati jelekhez tartja magát. Gyakran előfordul tereléseknél, hogy a leállósávban kell haladni, ám a sárga szaggatott vonallal kialakított ideiglenes sáv, keskenyebb, mint a normál. Nos, ezt a rendszer nehezen tudja kezelni, a sávtartó a sárgához igazodik, így figyelni kell a kormányzásra, máskülönben belenyúl a rendszer, mert jól olvassa még a gyengébben látszódó, kopott útburkolati jeleket is.

A táblafelismerés a terelés miatt kihívásos szituációkkal találkozott, de kifejezetten jól teljesített. Alapvetően az adta fel a leckét, hogy időnként régi és az új táblázás egy időben volt jelen. Így fordulhatott elő, hogy egyes szakaszokon az autópálya jobb szélső sávjában 60 km-es, a belsőben pedig 80 km-es táblázás volt. A rendszer ezt úgy kezelte, hogy külső sávban az arra vonatkozót, a belsőben pedig az út bal szélén álló táblát vette figyelembe. A feloldó tábla elhagyása után pedig értelemszerűen visszaugrott 130-ra a maxmális tempó.

A technikai faceliften átesett Crafter kormányzása közvetlen, vagyis már a kis kormánymozdulatokra is jól reagál. Kis tempónál, például parkolásnál erőkifejtés nélkül kormányozható. Ami kellemetlenség, hogy hátra nehezen lehet kilátni belőle, révén, hogy tesztautónkban nem volt tolatókamera, de az oldalsó külső, osztott tükrök sokat segítenek a tájékozódásban.

Motorjában megvan a kellő nyomaték ahhoz, hogy minden helyzetből biztonságosan jöhessünk ki, de túlságosan fürgének azért nem mondanám. A 140 lóerős dízelmotor az M1-es autópálya emelkedőin visszafogott irammal kapaszkodott fel: 80 km/órás sebességnél 1700-at fordul a főtengely percenként, 104 km/órás tempónál pedig 2000 felett van a fordulatszám. A manuális váltóját gyorsan meg lehet szokni és idővel ki lehet tapasztalni, melyik fokozatban húz a leginkább, így megvan benne az a fajta „csibészesség”, ami mindenképpen kiemelni a szürke futár furgonok világából.

Szerethető, németesen precíz, de fickós karaktere van. Olyan munkaeszköz, amiből azért nem űzték ki a pörgést. Oda lehet neki lépni és bírja is a terhelést. A teszthét alatt a gyárilag megadott 8,8 l/100 km értéknél kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást, 7,9l – 8,1 l/100 km mértünk az autóval.

Költségek

A tesztünkben szereplő jármű ára eléri a nettó 18 937 000 Ft forintot. Ebben viszont szinte minden fontos extra benne van – a tolatókamera és a bal oldali tolóajtó kivételével – amit semmiképpen sem hagynánk ki, ha esetleg magunknak kellene konfigurálni ezt az áruszállítót. A többi elérhető extra szinte csak kényelmi és esztétikai kérdés.

A Crafter olyan tételekkel extrázható, mint például kiterjesztett asszisztens csomag, ami közel 800 ezer forintért magában foglalja az elindulás figyelőt, a sávváltás asszisztenst, a mindkét oldali holttérfigyelőt, valamint a kiparkolási asszisztenst. A LED-fényszórókért körülbelül ugyanennyit kellene fizetni, így talán ne is baj, hogy ez nincs benne az alapfelszereltségben. 130-214 ezer forintért pedig erősített rugózás és lengéscsillapítás is kérhető. Az erősített első tengely terhelését pedig bő 200 ezer forintot kell pluszban fizetni.

Amennyiben valaki szeretné a szériához képest egy kicsit „feldobni” a belső megjelenését, akkor 41 ezerért műbőr üléshuzattal rendelheti meg a Craftert. A multifunkciós, fűthető bőrkormányért viszont 176 ezer forintot kell letenni az asztala. A hidraulikus csillapítású, két karfás, comb támaszos, állítható magasságú fejtámasszal és masszírozó funkcióval ellátott ergoActive vezetőülés sem az alapfelszereltség része. Több mint 400 ezer forintba fájhat, de fontos figyelmet fordítani a gerincoszlop megfelelő védelmére, pláne akkor, ha valaki nagyon sokat megy egy héten. Még masszás és ülésfűtés funkció is van benne.

Az egyik legnagyobb tételt viszont a metálfényezés képezi, amelyért akár közel egymillió forintot is elkérhetnek. Fontos és hasznos extra lehet a tolatókamera, amely közel kétszázezer forintba kerül.

A Volkswagen Crafter 35 és vetélytársai – Listaár, forint Volkswagen Crafter 35 (140LE) 16 418 000 Mercedes-Benz Sprinter Pro 311 L2 (114LE) 14 932 170 Renault Master L2H2 (130LE) 12 600 000 Ford Transit FWD (105LE) 13 200 000

Értékelés

A technikai frissítés révén sikerült a legújabb felhasználói elvárásoknak megfelelően modernizálni a Volkswagen Crafter vezetőterét. A furgon megőrizte eddigi kedvező jellemzőit, így a precízen működő vezetéstámogató rendszereket, valamint kifinomult elektromechanikus kormányzást. Vezetőülése a kategória egyik legjobbja, fülkéje tágas és megfelelő környezet biztosít a felrakó és a lerakó közötti helyek közötti utazás átvészelésére. Ha valaki nem tapossa a gázpedált a padlóba, akkor kifejezetten gazdaságos fogyasztás hozható ki belőle, mivel a gyári értéknél kedvezőbb fogyasztást sikerült vele produkálni. A Volkswagen Crafter még mindig a piac egyik legjobb választásának tekinthető.

Mellette – Ellene Magyarul tudó műszeregység és infotainment rendszer

Dupla karfás vezetőülés

Ergonomikus műszerfal

Csendes és nyomatékos dízelmotor

Rengeteg tárolóhely A tolatókamera nem alap

Enyhe dübörgés hallható üresen, a raktér felől

A LED nappali fényszóró nem alap

