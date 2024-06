Már rendelhető a felfrissített VW Crafter – tájékoztatta a Vezesst a hazai a forgalmazó. Az előrendelés egyelőre kétféle teljesítményű – 140 LE (103 kW) és 176 LE (130 kW) – motorral indul. A jövendőbeli megrendelők hatfokozatú kézi, vagy nyolcfokozatú automata sebességváltóval társíthatják az erőforrást. A 2016 óta készülő modell első-, vagy összkerék-hajtással (4Motion) egyaránt elérhető 3, 3,5, vagy 5-5,5 tonnás kivitelben.

A következő hónapokban ugyanakkor a kínálat kiegészül a hátsókerék-hajtású változatokkal. A jelenleg elérhető karosszéria változatok közé tartozik egy normál tetős és két magas tetős zárt áruszállító kivitel. Ezeknél kétféle tengelytáv és háromféle járműhossz közül lehet választani (6–7,4 méterig). Megtalálható még a kínálatban a szimpla- és duplafülkés, lehajtható oldalfalú platós és kabin-alváz kivitelek. A megrendelők ugyanakkor olyan egyedi felépítményekkel is kérhetik, mint például az aludobozos, a hűtős, vagy a billenőplatós kialakítás.

Miben hoz újat a Crafter önmagához képest? Az újdonságok közé tartozik a szabadon álló képernyővel rendelkező új infotainment rendszer, valamint a digitális műszeregységgel kombinált, alapfelszereltség részét képző multifunkcionális kormánykerék. Szintén újdonság a ChatGPT integrációval ellátott digitális IDA virtuális hangvezérlés. Megjelent továbbá a modellnél az auto hold funkcióval ellátott elektronikus parkolófék, valamint az utastéri légbeömlők együttes vezérlése.

A modell vezetéstámogató rendszereinek kínálata is kibővült. A veszélyeztetett úthasználókat is azonosítani képest Front Assist immáron az alapfelszereltség részét képezi, ahogyan a sávtartó rendszer, a közlekedési tábla felismerő, a sebességkorlátozó, valamint a hátsó akusztikus parkolássegítő rendszer. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó változatoknál az alapfunkciók közé tartozik még a holttérfigyelő rendszer, valamint az elindulást segítő asszisztens, amely figyelmezteti a sofőrt, ha gyalogosok tartózkodnak a jármű előterében. (Ez a funkció a 3,5 tonna alatti Craftereknél csak opcionális.)

Most először opcionálisan a Travel Assist is rendelhető lesz a Crafterhez. Ez a rendszer kombinálja a sávtartó automatikát, az automatikusan gyorsító és fékező adaptív sebességtartó automatikával (ACC). Ez lényegesen megnöveli a kényelmet és biztonságot, ami kifejezetten jól jön egy hosszabb munkanap alkalmával. Szintén fontos újítás, hogy a Crafter most már vészhelyzeti asszisztenssel is elérhető, amely az automatikus vészfékezést követően az út széléhez manőverezi a furgont.

Az új Crafter induló listaára nettó 11.753.000 Ft, amely megegyezik az elődmodell árával.