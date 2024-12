2015-ben gördült ki először Mikulásbusz a BKV garázsából, így mára hagyománnyá vált, hogy karácsonyig ünnepi hangulatú, kívül-belül felmatricázott busszal is lehet utazni Budapesten.

A BKV munkatársai az idén is az egyik környezetbarát, alacsony padlós Van Hool típusú, CNG-üzemű autóbuszt díszítették fel. A Mikulásbusz rendszáma (DPI206) is különleges, a Mikulás érkezésének napját rejti. Az ünnepi külső díszítés mellett a jármű belső terében is karácsonyi dekoráció várja az utasokat.

A Mikulásbuszon normál díjszabással, érvényes menetjeggyel vagy bérlettel lehet utazni. A jármű december 23-ig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán. A menetrend megtalálható a BKV weboldalán.