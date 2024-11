Röviden – Citroën Ë-Jumper Mi ez? A Stellantis-csoporthoz tartozó Citroën furgonjának harmadik generációja elektromos hajtással Mit tud? Éppen akkora rakteret kínál, mint egy dízelmotoros, a fülke méretében sem kell kompromisszumot kötni. Mibe kerül? A vállalkozásoknak akár nettó 17,9 millió forinttól elérhető az új Ë-Jumper az állami támogatásnak köszönhetően. Kinek jó? Minden olyan vállalkozásnak, amelyik szeretné csökkenteni a környezeti lábnyomát és amely inkább az olcsón szervizelhető villanyhajtásra kíván váltani.

A Citroën Ë-Jumper 2020 óta van a piacon, de az elmúlt években nem igazán sikerült a szegmens meghatározó szerepőléjévé válnia. Most a korábbinál dupla akkora hatótávval és kedvező árazással minden esélye megvan arra, hogy ne csak a fővárosi nagy csomagküldő cégek figyelmét keltse fel, hanem egy-két kis- és közepes vállalkozás is lásson benne fantáziát.

Azt nem lehet állítani, hogy kezdő lenne, hiszen a Jumper, a Fiat Ducato, Opel Movano Peugeot Boxer és most már Toyota Proace Max, testvéreként 2014 óta van jelen piacon. Ez már legalább 10 éves tapasztalatot jelent, de ahogy említettük az elektromos hajtású is már legalább négy éve hozzátartozik a kínálathoz. Távolabbról nézve pedig 1994-ben kezdte meg pályafutását a modell, akkor jött ki ugyanis az első generáció.

A Citroën Ë-Jumper a legnagyobb áruszállító a francia márka kínálatában a Berlingo és a közepes méretű Jumpy után.

Külső

Tavasszal esett át szolid faceliften az Ë-Jumper, amely már egy ideje hozzátartozik a Citroën kínálatához. A külső módosítás lényegében a fényszórók alatti részt érintette. Korábban ugyanis ott egy, a márka logóját is megformáló, ezüst hatású, dupla lamellák voltak azon a részen. Széleik egészen a lámpák aljáig nyúltak és igényes, elegáns megjelenést kölcsönöztek a furgonnak.

A 2024-es frissítés során lényegében ezt cserélték le egy valamivel letisztultabb elemre. A karosszéria színével megegyező fémes betéten apró rácsozat látható a Citroën logója mellett. Optikailag úgy tűnhet, hogy kisebb lett a lökhárítón hűtőrács, de ez csak azért van így, mert ez az elem a korábbinál mélyebbre nyúlik a lökhárítóban.

Van ki szóljon hozzád ebben a furgonban 1 /22 Tetszetős, modern front résszel rendelkezik. Tetszetős, modern front résszel rendelkezik. Fotó megosztása: 2 /22 Főbb vonalaiban változatlan a dizájn. Főbb vonalaiban változatlan a dizájn. Fotó megosztása: 3 /22 A lökhárító aljába is került egy fényszóró. A lökhárító aljába is került egy fényszóró. Fotó megosztása: 5 /22 Az oldalsó tolóajtó alap, de extraként a bal oldalra is kérhető egy. Az oldalsó tolóajtó alap, de extraként a bal oldalra is kérhető egy. Fotó megosztása: 6 /22 Szép nagy szögben nyithatók a hátsó ajtók. Szép nagy szögben nyithatók a hátsó ajtók. Fotó megosztása: 7 /22 Alap a hagyományos, de mi inkább a LED-es raktérvilágítást javasolnánk Alap a hagyományos, de mi inkább a LED-es raktérvilágítást javasolnánk Fotó megosztása: 9 /22 Új dízájnnal hódítanak a francia márka furgonjai Új dízájnnal hódítanak a francia márka furgonjai Fotó megosztása: 10 /22 Három fő fér el kényelmesen a fülkéjében Három fő fér el kényelmesen a fülkéjében Fotó megosztása: 11 /22 Lábtér és fejtér is van bőségesen. A válltér akkor a legjobb, ha csak két fő használja Lábtér és fejtér is van bőségesen. A válltér akkor a legjobb, ha csak két fő használja Fotó megosztása: 13 /22 Ezzel a kis kapcsolóval lehet váltani a rekuperáció fokozatai között Ezzel a kis kapcsolóval lehet váltani a rekuperáció fokozatai között Fotó megosztása: 14 /22 A kormány fogása kellemes és jó értelmeben személyautós A kormány fogása kellemes és jó értelmeben személyautós Fotó megosztása: 15 /22 Lekövette a technológiai frissítést a facelift Lekövette a technológiai frissítést a facelift Fotó megosztása: 17 /22 A hagyományos helyett van egy digitális visszapillantó tükör középen A hagyományos helyett van egy digitális visszapillantó tükör középen Fotó megosztása: 18 /22 Megfelelő védelemmel látták el a karosszériát Megfelelő védelemmel látták el a karosszériát Fotó megosztása: 19 /22 Oldalról nem sok változás figyelhető meg rajta Oldalról nem sok változás figyelhető meg rajta Fotó megosztása: 21 /22 A töltőcsatlakozó bal oldalon, az AdBlue tartály helyén van A töltőcsatlakozó bal oldalon, az AdBlue tartály helyén van Fotó megosztása: 22 /22 A pici, állandó hátsó kamera az ajtók felett van A pici, állandó hátsó kamera az ajtók felett van Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az Ë-Jumper itthon négyféle méretben érhető el zárt áruszállítóként. A legkisebb 2612 mm magas és 5988 mm hosszú (L3H2), a legnagyobb pedig 2850 mm magas és 6363 mm hosszú (L4H3). A szélesség és a tengelytáv adott (2050 mm és 4035 mm). Ha egymás mellé állítanánk a különféle változatokat, akkor lényegében a hátsó túlnyúlás é a karosszéria magassága terén fedezhetnénk fel különbséget.

A modell tehát felfogható egy jól szabható öltönyként, vagy akár egy szalámi rúdként is. Mindenki annyit kap, amennyit kér belőle. Az össztömeg mindegyik változatnál 3,5 tonna, magyarul a sofőrök kiválasztásával sem lesz gond, hiszen kizárólag olyan gépjárművezetőket kell keresni rá, akik B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek.

Bár valószínűleg idehaza a legtöbben fehér fényezéssel rendelik meg, ennek ellenére akár expedíciós szürke, Thunder-szürke, Graphito-szürke, Artense-szürke és Fer-szürke fényezésben is választható. A karosszériavédelem érdekében mindegyik változat oldalán széles műanyagburkolatok is vannak.

Belső

A belsőt illetően a legfontosabb változás, hogy jóval korszerűbb lett a műszerfal. Mindezt a legújabb fejlesztések használatával érték el. A kormánykerék mögött található műszeregység teljesen digitális lett, emellett a műszerfal közepén megjelent egy 10 colos HD-minőségű kijelző az infotainment és a multimedia rendszer kezelésére.

Ezen, a magyar nyelvű menüvel rendelkező eszközön többek között olyan hasznos funkciókat vehetnek igénybe a gépjárművezetők, mint például az elektromos töltések ütemezése, vagy éppen a vezetéstámogató rendszerek viselkedésének személyre szabása. Állítható a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer érzékenysége, csak úgy mint az elülső, vagy hátsó parkoló szenzorok hangereje, vagy éppen az új sebesség zónára figyelmeztető asszisztens. Egy viszonylag gyakran használt vezetéstámogató, az ütközésre figyelmeztető rendszer érzékenysége is állítható.

Ennél is fontosabb azonban, hogy előhívható az energiaáramlás dinamikus ábrája, ami segít menet közben vizualizálni a jármű kezelését. Ezzel azok is gyorsabban megérhetik az elektromos furgonok működését, akik csak nemrég ültek át dízelről villanyosra. Ezen a kijelzőn jelenik meg továbbá a hátsó tolatókamera képe tolatáskor.

Fizikai kapcsolóból relatíve kevés van. Két intuitív kapcsolósor található a műszerfal középső részén. Az egyik közvetlenül a multimédia rendszer kijelzője alatt van. Ezen a digitális klímavezérlés kapcsolói vannak. Alatt egy vezeték nélküli telefontöltő található. A második kapcsolósor pedig a műszerfal legalján helyezkedik el. Ez több olyan gombot is tartalmaz, amelyeket gyakrabban használhat a gépjárművezető. Ezek közé tartozik az elakadás-jelző, a központizár, vagy éppen a sávelhagyásra figyelmeztető ki- bekapcsolását szolgáló kapcsoló.

Újdonság lehet a modellnél az automataváltó kezelése. Mostantól ugyanis egy akadozásmentes tekerőkapcsoló szolgál a fokozatok közötti váltásra. A vezetési mód kiválasztását szolgáló gomb viszont megmaradt az eredeti helyén. A szélvédő felső részében, a hagyományos helyén egy digitális visszapillantó tükör került beépítésre, ami széles látószögben jelenít meg a furgon mögötti területet.

A tárolóhelyek tekintetében alapvetően nincs változás. Az ajtók oldalzsebeiben fél literes palackokat, iratokat, számlatömböket helyezhetünk el, a szélvédő feletti polcon pedig azok a holmik tárolhatók, amelyeket nem szeretnénk szem előtt hagyni akkor, ha kiszállunk a járműből. Az utasülésekkel szemben, a kesztyűtartó felett egy lecsukható fedéllel ellátott, hűthető rekesz is megtalálható. Pohártartóból sincs hiány, szám szerint három áll rendelkezésre, a hagyományos szivargyújtó mellett pedig egy USB-B és egy USB-C csatlakozó is megtalálható.

A modell 3705 mm hosszú és 1802 mm széles raktérrel rendelkezik, amelyhez könnyen hozzá lehet férni a 1250 mm hosszú oldalsó tolóajtó, vagy az 1562 mm széles hátsó ajtókon keresztül. A raktér térfogata 15 m3 és szerencsére belül is el van látva a megfelelő karosszériavédelemmel. Az oldalfalakat ugyanis farostlemezek védik, de a padló is le van burkolva, kellő távolságokban pedig rögzítő szemek állnak rendelkezésre a nagyobb rakományok rögzítése érdekében. A világítás éjszaka azonban kicsit gyenge, a hagyományos lámpatest nem biztosít elegendő fényt az esti ki- vagy bepakolásnál. Opcionálisan ezért érdemesebb inkább a LED-es raktérvilágítást választani.

Technika

Valamennyi Ë-Jumper ugyanazzal a hajtásrendszerrel készül. Ennek egyik legfontosabb eleme az első kerekek között elhelyezkedő 272 lóerős (200 kW) központi villanymotor. Ennek teljesítménye nagyjából a 180 lóerős, 2.2 literes BlueHDI dízelmotorral hasonlítható össze, de még annál is erősebb, értelemszerűen. A villanymotor a110 kWh kapacitású akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Ez a korábbi 75 kWh kapacitású energiatároló csomagot váltotta fel.

A fejlesztés révén akár 420 kilométert is képes megtenni egy feltöltéssel a modell. A cikkünkben szereplő változat 358 km-res hatótávval rendelkezik vegyes fogyasztás esetén (WLTP). Városban viszont jóval többet, akár 514 km-ert is meg lehet tenni vele. Az összképet némileg árnyalja, hogy az önsúlya kicsit magas (2815 kg), emiatt pedig maximum 685 kg-nyi áru szállítható vele.

Alapból 11 kW-os utcai töltővel van felszerelve, amivel közel 12 óra alatt tölthetők fel teljesen az akkumulátorai. 50 kW-os DC-töltővel viszont 1 óra 55 percre csökkenthető ez az idő, 150 kW teljesítményű töltővel pedig 55 perc is elég lehet a művelet elvégzéséhez.

Az Ë-Jumper gazdag alapfelszereltséggel rendelkezik, mert olyan vezetéstámogató rendszerekkel van felvértezve, mint például a táblafelismerő, a tempomat, a sebességhatároló, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a fáradtságfigyelő, valamint a tolatókamera. Kezelését nagyban megkönnyíti a kulcs nélküli indítás, valamint az elektronikus rögzítőfék. A flottakezelők számára pedig jó hír lehet, hogy a furgon immáron önálló telematikai egységgel rendelkezik.

Vezetés

A furgonnal való elindulás szinte gyerekjáték, csak követni kell a hét colos műszeregység magyar nyelvű utasítását, miszerint a sofőrnek rá kell lépnie a fékpedálra majd P-ből D-be kell forgatnia a váltókapcsolót. Ezután a rögzítőfék automatikusan kiold. Nincs más dolga tehát a sofőrnek, csak a széles és nagy oldalsó visszapillantó tükörbe nézni, nem jön-e valaki és már rá is léphet a gázra.

A modell háromféle – Eco, Normal és Power – vezetési módot kínál. Én azt tapasztaltam, hogy városba bőven elegendő az Eco is, még akkor is, ha egy szerényeb gyorsulási teljesítményt nyújt és egy kicsit az olyan fedélzeti energiafogyasztók működéséből is visszavesz, mint például a klíma. Jó, hogy vezetés közben akkor is van kihez szólni, ha nem ül senki a vezető mellett lévő kétszemélyes üléspadon.

A hangasszisztens ugyanis a „Hello Citroën!” felkiáltással működésbe hozható. Ilyenkor egy kis hangszóró ikon, valamint a „hallgatás” felirat jelenik meg a multimédia rendszer kijelzőjének felső részén. Ezt követően angolul kell elmondani a kérést, például azt, hogy „legyen melegebb” vagy „legyen hidegebb”. A furgon azonnal veszi a lapot és fél Celsius fokkal melegebbre, vagy hidegebbre veszi az automata klímán beállított értéket. De ennél okosabb dolgokra is képes. Például megkereshető vele a legközelebbi benzinkút, vagy bevásárlóközpont.

Magányosnak tehát aligha érezheti magát valaki ilyen okos munkatárssal, de azért ez a hangasszisztens még nem említhető egy lapon a Iveco Amazon Alexa alapú Driver’s Pal fejlesztésével. Az Ë-Jumper jóval könnyebben kezelhető az előző generációs változathoz képest, hiszen a műszeregységről minden fontos információ leolvasható. Városban, dinamikus vezetéssel, a prospektus értéknél valamivel magasabb, 25.1 kWh/100 km átlagfogyasztás jött ki, de Eco vezetési módban, 89 százalékos akkutöltöttség mellett még mindig 405 kilométer hatótáv állt rendelkezésre a fedélzeti komputer szerint.

A multikormány fogása kellemes a műbőr borítás miatt és logikus gombkiosztással rendelkezik, hamar ki tudja magát ismerni az ember. Egy gombot azonban biztosan mindenkinek sokáig tart megtalálnia, ez pedig a hangerő kapcsoló, ami a kormánykerék középső küllőjének alján, jobb kéz felől kapott helyet. Ez nem nevezhető kellemetlenségnek, de határozottan unikális jelző, hiszen ez csak a Stellantis nagyfurgonoknál van így.

A Ë-Jumper vezethetősége egyáltalán nem romlott, továbbra is az átlagosnál jobb kormányzási válasszal, megfelelő iránystabilitással kormányozható. Rugózása enyhén feszes, de ennek köszönhetően a sportosabb, hajtósabb vezetési stílustól sem izzad meg. A karosszériája még üresen sem dübörög, rosszabb minőségű utón nem zörögnek a burkolatok. A vezetőülése viszont nem nevezhető kategória elsőnek, a szokásosnál puhább, emiatt rosszabb a combok megtámasztása. A deréktámasz sem igazán komoly benne, de rossznak azért nem nevezhető.

Autópályán is lehet vele hasítani, egészen a 130 km/órás maximális tempóig bírja a hajtást, ennél többel azonban biztosan nem lehet vele menni. A folyamatos, pályázás közben sem csökken drasztikusan a hatótáv, sőt, okosan használva, azaz nem a menetpedált taposva akár 2-3 km visszatáplálható bele a rekuperáció által.

Költségek

A vállalkozásoknak akár nettó 17,9 millió forinttól elérhető az új Ë-Jumper az állami támogatásnak köszönhetően. Ha valaki szeretné, akkor tovább extrázhatja olyan megoldásokkal, mint például az üvegezett válaszfal, a baloldali lemezelt tolóajtó, valamint lejtmenet vezérlővel ellátott intelligens kipörgésgátló.

Citroën Ë-Jumper és vetélytársai – Listaár, forint (támogatás nélkül) Mercedes-Benz eSprinter BASE (136LE – 56 kWh) 20 737 000 Ford E-Transit L2H3 (183LE-89 kWh) 24 430 000 Opel Movano-e Cargo (270LE, 110 kWh ) 21 400 000 Renault Master E-Tech (143 LE, 87 kWh) 18 500 000

Értékelés

A Citroën Ë-Jumper fontos és hasznos frissítéseket kapott. Az ergonómia terén egyáltalán nem marad el a versenytársaitól, sőt a hatótáv terén is feljött a Ford E-Transithoz, valamint a Renault Master E-Techhez, amelyek a piac legjobbjaiként említhetők. A vezetői kényelem terén viszont van még hova fejlődnie, sajnos az üléseken nagyon érződik, hogy nem azok tervezték, akik naponta 8-9 órát ülnek ilyeneken. Ezen a téren van még mit eltanulni a francia és német vetélytársaktól.

Mellette – Ellene Nagy hatótáv

Gazdaságos energiafelhasználás

Kiváló karosszériavédelem

Halk és csendes működés Nehéz megtalálni a multikormányon a hangerő-szabályzót

Túl puha ülések

A LED-raktérvilágítás nem alap

Szavazás