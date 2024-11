Röviden – Nissan Interstar Mi ez? A Nissan új nagy furgonja, amely a Renaulttal közös együttműködésben készül. Mit tud? Új egykörös fékrendszert kapott. Mibe kerül? A modell Magyarországon november első hetétől kerül forgalomba, a dízel kivitel nettó 12 390 000 Ft elérhető, az EV változat nettó 21 890 000 Ft-ról indul. Kinek jó? Mindenkinek, aki egy targoncával is jól pakolható „nagy” furgont keres. És azoknak is, akik nem német prémium furgont szeretnének, de nem is akarják a lehető legolcsóbbat kifogni. Az Interstar jó „harmadik út”.

Sajátos színezetet adott a Nissan Interstar nemzetközi menetpróbájának az, hogy Dél-Spanyolországot súlyos villámárvizek sújtották. Az újdonság bemutatóját ugyanis a Barcelonától északra található Vic városában és környékén lehetett kipróbálni. A bemutatón, amelyen Magyarországról egyedül a Vezess vehetett részt, rendkívül sok részletre derült fény, a Nissan gyakorlatilag kiterítette a nyerőkártyáit.

Ezek kétségtelenül ütősek, hiszen a második generációs Interstar továbbra is a Renaulttal közös együttműködésben készül. Vagyis az új, korábban bemutatott Master és az Interstar közös alapokon nyugszik. Története 12 évvel ezelőtt kezdődött és a most bemutatott változat fényes jövő előtt áll, ha azt nézzük, hogy francia testvérét a 2025-ös Év Furgonjának választották nemrég.

Külső

A Nissan 2022-ben fogott neki európai haszonjármű kínálatának megújításához. A sort a Townstarral kezdték, most az Interstarral folytatják. A sajtóbemutatón viszont az is kiderült, hogy 2027-ben jön a következő Nissan furgon, ami a két említett modell között lesz a méretet illetően. Magyarán a közepes méretű könnyű teherbírású áruszállítók között fog versenyezni, éppen ott ahol a Ford Transit, a VW Transporter, vagy az Opel Vivaro. De ennyit a jövőről, lássuk mit képvisel most az Interstar!

A szóban forgó modell dizájnkészletét úgy határozták meg, hogy valahol egyesítse a Nissan személyautók és haszongépjárművek megjelenését. „Az új Interstar formatervét a Nissan londoni központjában dolgozó csapat tervezte. Az volt a célunk, hogy az Interlock hűtőmaszk dizájnt és Vmotion megjelenést integráljuk. Így született meg a karakteres frontrész, amely teljes mértékben egyedivé varázsolja ezt a furgont” – árulta el a bemutatón Andrew Limbert, a Nissan Motor Corporation marketing vezetője.

Az újdonság kis mértékben a szamurájok egykori pajzskialakítását is megidézi a LED-technológiás fényszórók alatt lévő fényes lamellák révén. A lökhárító színezetlen, de talán pontosan ezért néz ki vele a jármű annyira masszívnak. Teljesen jó értelemben, hiszen egy haszongépjárműtől azt várja el az ember, hogy erős és strapabíró legyen. Az előző változathoz képest 20 százalékkal sikerült csökkenteni a modell légellenállási együtthatóját (SCx). Mindezt többek között a nyújtott A-oszlopok alkalmazásával, valamint az áramvonalasabb tetőkialakítással érték el.

A modell kétféle – 5,68 m (L2) és 6,31 m (L3) készülhet. Magassága pedig 2,5 m (H2), vagy 2,75 m (H3) lehet. Andrew Limbert azonban azt is elárulta, hogy jövőre érkezhet az L4-es verzió is, emellett a jobbkormányos változattal Angliában is megkezdődhet a forgalmazása. Jó hír, hogy az újdonság a legmagasabb pontszámot kapta az Euro NCAP biztonsági értékelésén, így Platina minősítést szerzett.

Belső

A Nissan Interstar belső tere rengeteget javult. A legfontosabb változás, hogy teljesen új műszerfalat kapott, amely számomra kissé a távolsági autóbuszok, vagy nyerges vontatók ergonómiáját idézi meg. A műszeregység, a kapcsolók, valamint a multimédia rendszer kijelzője lágy, félkörív alakú sziluettben „ölelik” körbe a gépjárművezetőt. A műszerfal jól áttekinthető, jól strukturált és tükröződésmentes. Bal oldalon, közvetlenül a kormánykerék mellett pedig helyet kapott egy kisebb kapcsolósor. Ezek között található az a gomb is, amellyel a sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés kapcsolható ki.

A gépjárművezető ülése kategórián felüli kényelmet kínál, még akkor is, ha csak az egyik oldalon van karfája. A vezetőülés rugózása pont tökéletes, se nem túl lágy, se nem túl feszes. Rengeteg tárolórekesz áll rendelkezésre a vezető melletti ülések előtt, valamint a szélvédő felett is. A fiókszerűen kinyíló kesztyűtartó elegáns megoldás, de a sofőrök nagy hasznát fogják venni a középső ülés háttámlájából kialakítható kis asztalkának is. A fedélzeten összesen 130 liter összkapacitás áll rendelkezésre a tárolórekeszekből. Az ülések párnázottsága kiváló és ha bár az oldaltámaszuk nem annyira vastag, a combtámaszuk éppen megfelelő.

Az elektromos verziónál egy, a kormánykerék mögött lévő kis váltókarral válthatunk a fokozatok között (D-N-R, vagy P). Ugyanezen a karral állíthatjuk a rekuperációt is, a B-üzemmód aktiválásával ugyanis jóval erősebb lesz a fékenergia visszanyerés. A dízel változatnál a váltókar a kormánykeréktől jobbra, a műszerfalban található.

A raktér kivitelezése igényes és átlagon felüli. A tengelytávtól függően változó, akár 3855 mm hosszú raktérrel, és a kategóriájában vezető, 1312 mm széles oldalajtóval felvértezett Interstarba a rakomány behelyezése még soha nem volt ilyen egyszerű. Nemcsak hátulról, hanem akár oldalról is behelyezhető egy EUR3-as raklap (1000x1200mm).

Amennyiben valaki nagyobb raktérre vágyik, a vadonatúj Interstar akkor is megfelelő választás lehet, hiszen a raktérkapacitása a különböző változatoknak köszönhetően (L2H2, L3H3) 10,8 m3-től akár 14,8 m3-ig terjedhet. 2,500 kg-os maximális vontatási kapacitásával az üzemeltetők még nagyobb terhet mozgathatnak. A 3,5 tonnás változat 1125 kg-os teherbírással rendelkezik, míg a 4 tonnás 1625 kg-nyi árut képes szállítani. Az elektromosé ennél valamivel kisebb.

Technika

A vadonatúj Interstar kétféle (130 és 150 lóerős) dízelmotorral érhető el a magyar vásárlók számára. A más Nissan modellekben már használt M920-as motor akár 360 Nm-es nyomatékot is képes leadni. A továbbfejlesztett dízelmotornak az átlagfogyasztása megközelítőleg 1,5 liter/100 km-rel csökkent, a teljes fogyasztás pedig akár elérheti a 7,4 liter/100 km-t is, aminek köszönhetően így az ügyfelek kevesebb megállóval és tankolással hosszabb ideig utazhatnak. Az új dízel modell hatfokozatú manuális váltóval kerülhet a hazai vásárlókhoz. Később az Interstar ZF automataváltóval is elérhető lesz.

Ez lesz az első olyan Interstar, amely elektromos hajtásrendszerrel is rendelhető. Mindez összhangban van azzal az elképzeléssel, miszerint a Nissan célul tűzte ki a teljes kishaszonjármű szegmensének elektrifikációját 2027-ig. A nálunk forgalmazott változatok kizárólag a legnagyobb, 87 kWh kapacitású lítiumion akkumulátort kapják, ami a 141 lóerős villanymotort látja el árammal.

Az Interstar-e 22 kW-os váltóáramú töltőjével a vadonatúj 10%-ról 100%-ra kevesebb mint 4 óra alatt tölthető. Létezik hozzá egyenáramú töltési lehetőség is, ebben az esetben 130 kW-os teljesítménnyel mindössze 30 perc alatt feltölthető. Alapesetben viszont 11 kW-os töltő tartozik hozzá az alapfelszereltséghez, míg a 22 kW-os opcionális. A maximális hatótáv WLTP ciklus szerint 460 kilométert is eléri.

Andrew Limbert a bemutatón rávilágított az Interstar egyik legfontosabb technikai újítására. Ez pedig az új, egykörös fékrendszer. Ez az elektronikusan vezérelt hidraulikus rendszer az adott fékezéshez szükséges pedálerőt csökkenti. Emellett javítja a fékerőt, és optimális fékerőelosztást biztosít a felhasználók számára, függetlenül a jármű terhelésétől. A fékenergia-visszanyerésnek köszönhetően az elektromos változatoknál is megnövelt hatékonyság érhető el a fékrendszeren keresztül.

Vezetés

A spanyolországi eseményen a 150 lóerős dízel, valamint az elektromos változat vezetésére nyílt lehetőségünk. Első ízben a villanyhajtású változatba ülhettünk be, amelyet egy hegyvidéki szakaszon tettünk próbára. A tesztútvonal ideális volt, hiszen egy hatalmas hegyre kellett felkapaszkodni, majd onnan kellett visszaereszkedni a városi környezetbe. Valamiért a katalánok ezeken a hegyvidéki szerpentineken is engedik a 80 km/órás tempót, így az Interstar-e-vel hamar fel kellett venni a forgalom ritmusát. Bár ezeken az utakon kevés autó közlekedik, szembetűnő volt, hogy, ahogy nálunk a négyesen, úgy itt is fel tud torlódni 5-6 autó egy-két lassabb jármű mögött.

Az Interstar-e tökéletesen alkalmas a dinamikus vezetésre. Kormányzása precíz és nem igényel komoly erőkifejtést vele a manőverezés. Az e-hajtásrendszer kedvező adottságaiból fakadóan kiválóan gyorsul, még Eco-üzemmódban is. A lengéscsillapítása szerintem közel áll a sportosan feszeshez, felfüggesztése kiválóan vezeti le az utak egyenetlenségeit. Menet közben nem pattog az úton és a karosszéria sem „dübörög”. Igaz, a tesztalanyunkban volt egy 400 kilogrammos ballasztsúly.

A fék feltűnően „finom”, tényleg nem kell hozzá komoly pedálerő, hogy valaki jelentős mértékben lelassítsa, vagy akár meg is állítsa a járművet. A fékpedál reakciója nagyon sokat javult, de egy ilyen furgonnal értelemszerűen sokkal inkább igyekszik kihasználni a rekuperáció előnyeit az ember. A tesztúton szerzett tapasztalatok szerint ennek van is értelme, mert míg az út elején 45 kWh/100 km-res értéket mutatott a fedélzeti komputer, addig egy órával később, jelentős lejtmenet után sikerült ezt 23 kWh/100 km-res értékre csökkenteni. A tesztút végén, közel 52 százalékos akkumulátor-töltöttségnél tehát még 213 kilométernyi hatótáv állt rendelkezésre.

A dízeles változatnál az első meglepő dolog az volt, hogy dacára annak, hogy a legerősebb motorral szerelt variánst vezettem, az erőforrás egyáltalán nem volt bántóan hangos menet közben. Már eleve a bemutató után is meg kellett kérdezni Andrew-t, hogy a színpadon csak villanyváltozatokat használtak-e, mert nem volt tetten érhető a dízel jellegzetes hangja. Ő azonban elárulta, hogy akadt két dízelmotoros változat is, de ezek tényleg csendesen üzemelnek. A manuális váltókar viszont azért feladja a leckét, kicsit „szorulós” a járása a fokozatok között, de elképzelhető, hogy még nincs bejáratva.

A belső égésű motorral szerelt változat is kiváló vezethetőséget kínál. Könnyű kezelni és kormányzása is kellően pontos. Kis ívben is jól fordul, ami nem csoda, mivel állítólag 1,2 méterrel sikerült csökkenteni a fordulókörét. Ez jelentősen megkönnyíti a vezetést a szűk városi utcákon, úgy, hogy a befogadóképességén nem esik csorba. Nagyobb tempónál sem jelentkezik komolyabb szélzaj a furgonnál, a belső burkolatok egyáltalán nem zörögnek. A tolatás mindkét változattal könnyű, köszönhetően a nagy felbontású tolatókamerának. De a külső, nagy méretű visszapillantó tükrök is nagy mértékben lecsökkentik a holttereket a gépjárművezető számára.

Költségek

A modell Magyarországon november első hetétől kerül forgalomba, a dízel kivitel nettó 12 390 000 Ft-tól elérhető, az EV változat nettó 21 890 000 Ft-ról indul. A fehér szín alap, de más árnyalatért 100-150 ezer forint pluszt kell fizetni. A vásárlók akár városi szürke, fekete, homokszürke, zöldeskék, kékesszürke és piros színben is megrendelhetik. Mint minden Nissan haszongépjárműre, az újgenerációs Interstarra is érvényes az 5 év vagy 160 000 km-es alapgarancia. Az Interstar-e vásárlók számára az akkumulátorra vállalt garancia 8 évre módosul. Forgalmazása cikkünk megjelenésével egy időben elindult.

A Nissan Interstar és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Mercedes-Benz eSprinter BASE (136LE – 56 kWh) 20 737 000 Ford E-Transit L2H3 (183LE-89 kWh) 24 430 000 Mercedes-Benz Sprinter L2 BASE (114 LE) 13 284 294 Ford Transit 2.0 EcoBlue L3H2 (165 LE) 14 125 000

Értékelés

Az Interstar nem okozott csalódást a nemzetközi bemutatón. Az új generációs változat jelentős előrelépést jelent és a Franciaországban készülő furgonnal a Nissan képes lesz azokat a vásárlókat is megszólítani, akik eddig nem a japán márka gyártmányait részesítették előnyben. A kedvező árazása miatt vélhetően vonzó lesz idehaza. Az elektromos változatra pedig maximális állami támogatás igényelhető, így a feltüntetett listaárnál négy millió forinttal kevesebbért is megszerezhető. Az Interstart azonban mégsem a számok, hanem a karaktere teszi igazán szerethetővé. Bár a dizájnja tisztelgés a nemes ősök előtt, az általa felvonultatott megoldások egyszerűbbé, könnyebbé és elviselhetőbbé teszik azokat a hétköznapokat, amikor az ember a vezetőülésben ülve gürizik azért, hogy ki tudja fizetni a számlákat.

Mellette – Ellene Kiváló fékhatás, gyors pedálreakció

Ergonomikus műszerfal

Praktikus, lehajtható asztalka középen

Szélesebb oldalajtó

Kényelmes ülések A manuális váltókar kicsit szorulós

11kW-os töltő jár alapfelszereltségként

Nincs leburkolva a hátsó kerékdob

