A március 1-jén életbe lépett agglomerációs megállapodással összhangban a jövő év elején még tovább egyszerűsödhet a budapesti tömegközlekedés jegykínálata, a BKK ugyanis a használati szokások feltérképezése után több jegytípus kivezetését is tervezi.

A több terméket is érintő intézkedés egy lépésben valósul meg, ennek lesz része a kutya-, illetve kerékpárjegy megszüntetése is, amelynek nyomán – az utas által megvásárolt, érvényes bérlet használata mellett – ingyenessé válik utasonként egy kutya, illetve egy kerékpár szállítása a vonatkozó utazási szabályok betartása mellett. A termékportfólió változása érinteni fogja egyebek mellett a havi lejárattól eltérő kedvezményes bérleteket is – ezeket is kivezetik.

Az intézkedés előkészítésének következő lépéseként és a tarifaközösségről kötött megállapodás szerint a BKK egyeztetést kezdeményez az állami közszolgáltatókkal, hogy a változás egységesen érintse az összes fővárosi közösségi közlekedésben érintett járművet.