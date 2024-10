Október 15-től a HÉV-vonalak teljes hosszán lehet kerékpárt szállítani egy BKK-vonaljegy vagy BKK-gyűjtőjegy érvényesítésével. Fontos tudni, hogy a BKK-kerékpárbérlet október 15-ét követően is csak a fővárosi szakaszon, Budapest közigazgatási határáig érvényes.

Az újításnak főleg a főváros környéki biciklis túrára indulók örülhetnek, valamint nagy segítség lehet azoknak is, akik biciklijük meghibásodása, vagy egy váratlan eső, esetleg egy baleset miatt kénytelenek kerékpárjukkal együtt egy közösségi közlekedési járműre szállni.

Az új lehetőség csak a kerékpárszállítás díjára vonatkozik, tehát az utasnak – a saját utazása miatt – továbbra is kell rendelkeznie az adott szakaszra érvényes jeggyel, bérlettel vagy díjmentes utazásra jogosító igazolással.

Október 15-ig a vonal-, illetve gyűjtőjeggyel csak a Budapesten belüli szakaszon lehet kerékpárt szállítani, a fővároson kívüli szakaszra kizárólag a MÁV viszonylati kerékpárjegye, illetve például a kerékpár országbérlet érvényes. A viszonylati kerékpárjegy 500 forintba, a kerékpár országbérlet 4950 forintba kerül, míg egy BKK-vonaljegy ára 450 forint, a 10 darabos BKK-gyűjtőjegyet pedig 4000 forintért lehet megvásárolni. A Budapest közigazgatási határán belül használható, 30 napig érvényes BKK-kerékpárbérlet 540 forintba kerül. Egyszerűsödik a jegyvásárlás folyamata is, hiszen a BKK-vonaljegyet automatákból, viszonteladó partnerektől is meg lehet vásárolni, illetve a BudapestGO alkalmazásban is elérhető.

A HÉV-ek középső (nagyegység esetén 2. és 5.) kocsijában az erre kialakított járműrészen összesen négy kerékpár szállítható, figyelembe véve azt, hogy a gyermekkerékpárok, rollerek nem kerékpárnak, hanem csomagnak számítanak, ezért ezeket díjmentesen lehet szállítani a HÉV-en. A HÉV-megállók peronján felfestett kerékpáros piktogram jelzi, hogy melyik ajtónál lehet kerékpárral felszállni. A HÉV-en is kizárólag a kijelölt helyen és kijelölt kocsikban szabad kerékpárt szállítani, máshol akkor sem, ha a kijelölt részre már nem fér több bicikli.