A világ egyik legnagyobb akkumulátor-gyártója, a CATL bejelentette, hogy olyan energiatároló egységeket fejlesztett ki, amelyek megváltoztathatják az e-haszongépjárművek jövőjét. Sőt, a cég igazából a „forradalmasíthatják a szegmenst” kifejezést használta Hannoverben, az IAA haszongépjármű-kiállításon. De lássuk, mit is állítanak!

A CATL a Tectrans akkumulátor-családról rántotta le a leplet, amelyből rögtön kétféle változat létezik. A T Superfast Charging Edition nevéből adódóan alapvetően olyan alkalmazásokra lett kifejlesztve, ahol jellemzően gyorstöltést alkalmaznak az akkumulátor feltöltésére. Ez, a 200-600 kWh kapacitású energiatároló berendezés ugyanis mindössze 15 perc alatt újra tölthető (70% töltöttségi szintre). A gyorstöltésekből fakadó gyakori kisütések miatt ez az akkumulátor 1,2 millió kilométeres futásteljesítményre van hitelesítve. A gyártó összesen 8 év garanciát vállal rá.

A T Long Life Edition viszont egy olyan, 600 kWh kapacitású akkumulátor csomag, amely új iparági mércét állít fel, ugyanis 2,8 millió kilométeres futásteljesítményre is képes, ami akár 15 év is lehet. Ha megnézzük, hogy a Scania és az MAN például jelenleg 1,3 millió kilométeres maximális futásteljesítménnyel kínálja elektromos teherautóit, akkor elmondható, hogy ez valóban nagy áttörés a haszongépjárművek szegmensében.

A szóban forgó akkumulátorok alapvetően 500 kilométeres hatótávot tesznek lehetővé egy feltöltéssel. Nemcsak teherautós, hanem buszos változatban is elérhetők. Az LFP-kémiájú mivoltukból fakadóan nagy, 175Wh/kg-s energiasűrűséggel rendelkeznek. A CATL szerint fejlett hőkezelési rendszerrel látták el őket, amelynek köszönhetően számos éghajlati viszony között képes fenntartani a működéshez szükséges optimális hőmérsékletet.

A CATL-akkumulátorokat már jelenleg is olyan helyeken használják, mint mondjuk Katar és Dubaj, ahol a 40 Celsius fok feletti hőmérséklet egyáltalán nem ritka, de Észak-Európában is használatban vannak, például Svédországban és Norvégiában, ahol télen akár -30-35 Celsius fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A Magyarországon is jelen lévő kínai cég olyan nagy haszongépjármű gyártóknak szállít be, mint például a Mercedes-Benz, a Volkswagen Haszongépjárművek, vagy a Volvo Csoport.