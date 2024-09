Bár a teherautók az Európai Unió útjain közlekedő járműveknek csak mintegy 3 százalékát teszik ki, ennek ellenére a balesetek legalább 15 százalékában érintettek. Az Európában forgalmazott járművek biztonsági vizsgálatával és értékelésével foglalkozó Euro NCAP úgy döntött, hogy éppen ezért megkezdi a nehéz kategóriás teherautók és nyerges vontatók tesztelését.

Az így kiosztott minősítések várakozásaik szerint ösztönözni fogják a gyártókat arra, hogy a jövőben tovább javítsák a tehergépkocsik biztonságát a passzív és aktív biztonsági rendszerek terén. Az Euro NCAP-nak nem az célja, hogy minimumkövetelményeket állítson fel, hanem, hogy a piacon forgalmazott tehergépkocsik esetén a lehető legjobb biztonsági megoldások felé mozduljanak el a gyártók.

Az Euro NCAP Truck Safe minősítési rendszer az első ilyen kezdeményezés az ágazatban. Végeredményben lehetővé fogja tenni az árufuvarozási ágazat valamennyi érdekeltje számára a tehergépkocsik biztonsági szintjének meghatározását és értékelését. Ez nemcsak a járművezetők számára nyújt nagyobb biztonságot, hanem komoly üzenettel bír azon üzemeltetők számára, akik a lehető legbiztonságosabb járműveket szeretnék forgalomba helyezni. Az Euro NCAP célja, hogy a gyártókat és a beszállítókat innovációra ösztönözze és a minősítések fejlődésével tovább növelje a tehergépkocsik által nyújtott védelmet. A közúti hatóságokkal és a nehézgépjármű-ipar valamennyi szereplőjével együttműködve elérhetjük a zéró baleset jövőképet” – hangsúlyozta Dr. Michiel van Ratingen, az Euro NCAP titkára.

A szervezet ütközésteszteket fog végrehajtani a német, francia, svéd, olasz és angliai tesztközpontjaiban. Első körben hét modellt, a DAF XF-et, az Iveco S-Way-t, az MAN TGX-et, a Mercedes-Benz Actros-t, a Renault Trucks T-modellt, a Scania R-szériát, valamint a Volvo FH-t fogják vizsgálni. A minősítési rendszer részleteit várhatóan november 20-án fogja közzé tenni hivatalos sajtótájékoztató keretében az Euro NCAP.

Az, hogy a szervezet úgy döntött, hogy a személyautók és a kishaszonjárművek után a tehergépkocsik biztonságát is vizsgálni fogja, nem jelenti azt, hogy ne vonatkoznának már most is egységes szabványok a teherautó gyártókra. Sőt, ez év júliusától nyolc vezetésbiztonsági rendszer vált kötelezővé. A teherautógyártók emellett eddig is vizsgálták, hogyan viselkednek bizonyos helyzetekben a vontatóik. A Scania például teherautóinak viselkedését többek között nagy sebességről történő borulások, valamint oldalirányú ütközések szimulálása során is próbára tette.

A Volvo Trucks pedig legutóbb azt vizsgálta, hogyan viselkednek elektromos teherautói átfordulás, oldalirányú ütközés, vagy frontális ütközés esetén. Ezeknél kiemelt figyelem hárult arra, hogyan viselkednek az akkumulátorok a komolyan behatással járó ütközések esetén. Az elvégzett teszteket az alábbi videó foglalja össze:

Végül, de nem utolsó sorban érdemes említést tenni a Mercedes-Benz Trucks legfrissebb tesztjeiről, amely azt vizsgálta, hogyan teljesítenek a gyakorlatban egyes, kötelezővé váló, vagy a kötelező szint felett elérhető vezetésbiztonsági rendszerek. A lenti videóban olyan rendszerek működését láthatjuk, mint a hatodik generációs aktív vészfékasszisztens, a második generációs oldalvédelmi asszisztens, vagy éppen a táblafelismerő rendszer. Ezek kritikus fontossággal bírnak a veszélyeztetett útfelhasználókkal szembeni védelem terén.