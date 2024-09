A Volvo Trucks bejelentette, hogy az FH típusú nyerges vontatói a jövőben akár 600 kilométert is meg tudnak tenni egyetlen feltöltéssel. A göteborgi gyártó várhatóan jövő év elején dobja piacra az FH új, nagyobb hatótávolságú változatát.

Ezzel a járművel a fuvarozó cégek akár már a régiók közötti és a hosszú távú útvonalakon is üzemeltethetnek akkumulátoros elektromos tehergépjárműveket, amelyek akár egy teljes munkanapot is képesek lesznek töltés nélkül ledolgozni. Az új generációs elektromos Volvo FH modellt 2025. második felében kezdik majd el értékesíteni” – olvasható a Volvo Trucks közleményében.

Mindez egy új elektromos hátsó tengelynek köszönhető, amely több helyet szabad fel a további akkumulátor-csomagok számára. A Volvo Trucks éppen ezért most úgy számol, hogy immáron villamosítható a városi és regionális áruterítés, az építőipar, a hulladékkezelés, és hamarosan a hosszú távú fuvarfeladatok teljesítése is. Ezen kívül a még hatékonyabb akkumulátorok, a továbbfejlesztett akkumulátor-kezelő rendszer és a hajtáslánc általános hatékonyságjavulása is mind hozzájárulnak a magasabb hatótáv eléréséhez.

A jelenlegi kínálat 4-6 akkumulátorral, 360-540 kWh összkapacitással gördül le a gyártósorról. Egy feltöltéssel így 300 kilométer tehető meg jelenleg az FH-val, a gyártó magyar nyelvű honlapja szerint.

A Volvo elektromos vontatóját legutóbb Görögországban teszteltük, ha kíváncsi vagy az eredményekre, akkor ezen a linken megtalálod.