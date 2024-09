A Mercedes-Benz Sprintert alapvetően áru- és személyszállításra tervezték. De mint minden furgonból, úgy ebből is remek hobbi járművet lehet építeni, főleg akkor, ha valaki ügyesen gazdálkodik a helyekkel. A beszédes nevű StarVan olyan lakófurgont épített, amely nem nélkülözi az okos megoldásokat, de közben még tetszetős is.

Az egyik legfontosabb és legvonzóbb megoldás az, hogy az alapból 5,95 méter hosszú Sprinterből egy 1,2 méter hosszú, hálószoba elem tolható ki. Ez egy az egyben olyan, mint a nagy lakókamionoknál, vagy lakófelépítményes félpótkocsiknál. Kiváló megoldás az alapterület megnövelésére, de kishaszonjárművekben ritkán alkalmazzák. Ily módon a fedélzeten utazók 140×210 cm-es ágyon terülhetnek el békességben. Hogy miért jó mindez?

A hálórész így még jobban elkülönül a furgon középső traktusában található minikonyhától, valamit a társalkodó résztől, párhuzamosan használhatóak. Ha valaki szeretne, akkor nyugodtan nekiláthat itt főzni, mivel található benne 70 literes hűtő, gázfőző, valamint egy mosogató is. A csapból tiszta víz folyik, feltéve, ha el van töltve a 100 literes tisztavizes tartály.(A koszos vizet pedig 65 literes tartályban tárolja el a rendszer). A 20 literes gázpalackkal azért jónéhány kempingezés abszolválható.

A furgonban fürdőszoba is található, igaz, kifejezetten helytakarékos megoldások révén sikerült kivitelezni. A mosdókagyló ugyanis összecsukható, a WC pedig nem teljes értékű, mivel csak „komposztálós” változat. Ennek ellenére talán még komfortosabbá teszi a természetben való időtöltést.Hogy ne akadjon el sehol, kifejezetten erős 190 lóerős motorral szerelet Sprinter adja az alapot az átépítéshez. A dízelmotorhoz amelyhez kilencsebességes automataváltó csatlakozik. Off-road csomaggal rendelve összkerékhajtás és terepabroncsok is járnak hozzá. Azért, akárhogy is nézzük, nem éppen pillekönnyű, a teljes felszereléssel 3,1 tonnát nyom üresen.

Ha valaki megelégszik a hátsókerék-hajtással, akkor persze kicsit más a helyzet. Ebben az esetben a furgon 2,85 tonna, vagyis 250 kilogrammal könnyebb. A StarVan Cruisernek egyelőre nincs ára, még csak most debütál Düsseldorfban a jelenleg is zajló Caravan Salon rendezvényen.