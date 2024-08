A Mercedes-Benz haszonjárműve, a harmadik generációt taposó Sprinter eddig leginkább furgonként jeleskedett, de sokkal többre képes annál, hogy tekintélyes méretű rakományokat mozgasson. Feladatát ráadásul már károsanyag-kibocsátás nélkül, többféle elektromos hajtással is el tudja látni, amióta megjelent az eSprinter.

Köszönhetően annak, hogy kisbusz-változatát ráncba szedte a Clive Sutton, a típus már prominens személyek szállítására is alkalmas. A 2025-ös modellévre így érkezett meg a First Class Sprinter – ami a név alapján akár testvéroldalunk, a First Class kabalaautója is lehetne –, a hétszemélyes kisbusz által nyújtott extrák pedig bőven túlmutatnak a masszázsüléseken.

A képre kattintva galéria nyílik:

Első osztályú luxust varázsoltak ebbe a furgonba 1 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 2 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 3 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 5 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 6 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 7 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 9 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 10 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 11 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 13 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 14 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 15 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 17 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 18 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 19 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 21 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 22 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 23 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: 25 /26 Fotó megosztása: 26 /26 Fotó: Clive Sutton Fotó: Clive Sutton Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A masszázsfunkción kívül – a legtöbb burkolathoz hasonlóan – bőrborítás jellemzi az egyébként elektromosan mozgatható, ergonomikus kialakítású üléseket, amiket hűtéssel, fűtéssel és elektromosan állítható lábtámasszal is elláttak. Ugyanígy a 43 colos, 4K-s tévék (igen, nem egy, hanem kettő van belőle), a 21, illetve 35 literes űrtartalmú italhűtők, a beépített Wi-Fi, valamint a panorámás üvegtető sem hiányozhat a nevében is első osztályú Sprinter utasteréből.

Üvegfallal választható el a vezetőfülkétől a hatalmas, több mint 15 ezer literes térfogatú utastér, ami a magánszférát hivatott biztosítani – legyen szó akár egy fontos megbeszélésről, szórakozásról vagy pihenésről. A televíziókhoz térhatású mozi- és audiorendszer, valamint hangulatvilágítás tartozik, emellett az Apple TV- és HDMI-csatlakozóval, de még beépített PlayStation 5-tel is rendelkezik.

Gondoskodtak arról, hogy a sofőrnek se legyen oka panaszra, ugyanis a vezetőfülkébe is bőrülések és azokhoz illő műszerfal került, hogy még véletlenül se térjen el az utastértől.

Ezek után talán nem szorulnak különösebb magyarázatra a piszkos anyagiak sem. Még alapfelszereltséggel is 230 ezer font + áfa az indulóára, ami a jelenlegi árfolyamon bőven 100 millió forint feletti összeget jelent, viszont cserébe a járműre és az átalakításra is 3 év garanciát ad a VIP-átalakításokkal 25 éve foglalkozó vállalat.

Ugyanakkor nem a Clive Sutton az első és egyetlen cég, mely határtalan luxussal vértezte fel a Sprintert – a Klassen is előrukkolt egy hasonló elképzeléssel, amiről itt számoltunk be: