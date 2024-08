Önvezető busz tesztelése kezdődött meg az amszterdami Schiphol repülőtéren július végén. A kicsike, vezető nélküli járművet a KLM Cityhopper viszonylaton dolgozó pilóták, valamint légiutas-kísérők használhatják kísérleti jelleggel. A repülőgépekre szálló, vagy azokról leszálló utasok tehát egyelőre nem.

Az újdonság az új-zélandi székhelyű Ohmio gyártmánya. Egészen pontosan a Lift elnevezést viseli, és bár mindkét oldalon van egy-egy ajtaja, ennek ellenére legalább húsz fő szállítására alkalmas. (Más források szerint csak 12 fő utazhat rajta.) Sőt, akár babakocsival vagy kerekesszékkel utazó utasok szállítására is alkalmas. A Liftet nem először használják repülőtéren, de az egyetemi épületek között vagy a zárt parkokban történő utasszállításra is alkalmas. A midibusz négyes szintű önvezetésre képes, vagyis önállóan tud lassítani, fékezni vagy gyorsítani. Kormányzása is teljesen automatikusan történik.

„A jármű érzékelőkkel és speciális kamerákkal van felszerelve, illetve GPS-t használ a manőverezéshez. A busz 360 fokos rálátással rendelkezik, mivel LIDAR technológiával van felszerelve. Ez lehetővé teszi, hogy az akár 30 méteres távolságban lévő tárgyakat is felismerjen és megkerülje” – olvasható a KLM légitársaság közleményében.

Az Ohmio Lift 4700 mm hosszú, 2150 mm széles és 2740 mm magas. Tengelytávja nagy, hiszen eléri a 3300 mm-t, mivel a kerekek a jármű bal és jobb szélső sarkában helyezkednek el. Üresen a jármű súlya 2450 kg, utasokkal együtt pedig maximum 3500 kg lehet. Vagyis a hasznos teherbírása valamivel több mint egy tonna. A belső terében 8 ülőhely található, de akár 12 üléses verzióban is készülhet. A karosszériája üvegszál-erősítésű, tűzálló kompozit műanyagból készült, míg az oldalsó és a hátsó ablakok színezett üvegekből vannak.

A Lift hajtásáról egy 15 kW-os, vízhűtéses AC-szinkronmotor gondoskodik. Bár a modell átlagsebességét 25 km/órában adták meg, akár 35 km/órás haladásra is képes lenne. A villanymotorja a 33,6 kWh kapacitású lítiumvas-foszfát (LiFePh9 akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Feltöltése 16 A és 230 V áram esetén körülbelül 10 órát vehet igénybe, gyorstöltéssel pedig feleennyire csökkenthető a töltési idő.

Ha beválik az Ohmio Lift, akkor várhatóan nagyobb darabszámban jelenhet meg az amszterdami repülőtéren. Sőt, akár más európai repülőtereken is feltűnhetnek belőle további példányok.