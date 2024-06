A Scania megkezdi az autonóm bányászati teherautók értékesítését, utat nyit ezzel a biztonságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb bányászati műveletek előtt – jelentette be a teherautó- és buszalváz gyártó a szenzációs hírt.

A bányaipar számára kifejlesztett 40 tonnás Scania teherautókra már le lehet adni megrendeléseket. Ezt pedig hamarosan egy 50 tonnás változat követheti. Bár a márka a pontos specifikációt nem tette közzé, az illusztrációként szolgáló képeken öttengelyes, R-fülkés, XT, kivitelű, billenőplatós teherautó látható.

Első körben Ausztráliában lesz elérhető a vadonatúj autonóm dömper, de utána a Latin-Amerika bányászati szegmensének meghódítása következhet a Scania szerint. Az első kiállításokra várhatóan 2026-ban került sor Ausztráliában.

A svéd márka az elmúlt 10 évben komoly összeget fejlesztett az önvezető, elsősorban bányában használható teherautók kifejlesztésére. 2016-ban már beszámoltunk arról, hogy a Scania azért ebben a területben látta meg a fantáziát, mert a bányákban a járművek alapvetően forgalomtól mentes, zárt területen közlekednek, ahol ráadásul a fel-alá sétáló emberek száma is kevés. Magyarán viszonylag alacsony rizikóval lehetett kipróbálni, mint lehet kihozni ebből a technológiából.

Bár a Scania újta a bányadömperek terén indult az önvezetéssel kapcsolatban, ennek ellenére 2019-ben már olyan járművet mutatott be az AXL személyében, amely nem rendelkezett saját kabinnal. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a jövőben újabb területeken is elérhetővé teszi a márka az önvezetést, mivel 2022-ben sikeresen teszteltek egy, a mezőgazdasági munkákban részt vevő Scaniát, illetve a gyártó hivatalosan is bejelentette, hogy a fejlesztések fókuszában immáron az önvezető vontatók állnak, amelyek a logisztikai csomópontok közötti áruszállítást tehetik idővel zökkenőmentesebbé.