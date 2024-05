A szeptemberben megrendezendő InnoTrans 2024-es szakkiállításon mutatkozhat be az Ikarus városi villanybuszának, a 120e-nek a negyedik generációs változata. Minderről a Sustainable-bus.com számolt be legfrissebb cikkében. Az írásban megemlítik, hogy a magyar buszgyártó mellett a BYD is először fog kiállítani ezen a rendezvényen.

A V4-es változatról korábban Fehér Roland, az Ikarus Cégcsoport vezérigazgatója is beszélt a Vezessnek. Eszerint az ősszel bemutatandó változat elsősorban a vázszerkezet struktúrája terén jelent komoly előrelépést, de ugyancsak újdonság lesz a független kerékfelfüggesztés, amely azokra a viszonylatokra is nagyobb komfortérzetet biztosít, ahol esetleg rosszabbak az utak. Változni fog továbbá a belső részt érintő anyaghasználat is.

Az InnoTrans a világ vezető közlekedési technológiával foglalkozó kiállítása, amelyet Berlinben rendeznek meg szeptember 24-27 között. „Örülünk, hogy az Ikarus először jelenik meg az InnoTranson. Az esemény nagyszerű lehetőség számunkra, hogy bemutassuk a műszaki fejlődésünket, és megvitassuk a fenntartható közlekedés jövőjét előmozdító potenciális partnerségeket, valamint új üzleti kapcsolatokat alakítsunk ki. Alig várjuk a személyes találkozókat” – nyilatkozta a portálnak Fehér Roland, az Ikarus vezérigazgatója.

A magyar buszgyártó az Ikarus 120e mellett a 8 méter hosszú elektromos buszt is ki fogja állítani.