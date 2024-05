„Sziasztok, emlékezték rám? Teljesen eltévedtem az életben, de érzem, hogy olyan fordulóponton vagyok, ami most már egy jobb élet felé visz” – jelentkezett be saját, hivatalos Facebook-oldalán Angelica Larsson, a világ egyik legismertebb kamionsofőrje. A svéd hölgy közel egymillió követővel rendelkezik Facebookon, Youtube-on pedig több mint 48,5 millió megtekintésnél jár.

A szőke hölgy az Európai Unió legészakibb pontjáról jelentkezett be Norvégia és Finnország határáról, ahol még most is nulla fok körüli a hőmérséklet. Angelica Larsson úgy döntött, hogy visszatérés jegyében először is minden kérdésre válaszolni fog, amit csak a rajongók feltesznek neki. A kérdéseket pedig az ominózus poszt alatt, a komment szekcióban lehet feltenni neki.

A több mint 12 éve kamionsofőrként dolgozó hölgy utoljára 2022 őszén töltött fel videót, azóta pedig lényegében teljesen felhagyott a saját anyagok készítésével. Ezzel olyan űrt hagyott maga mögött, amibe azóta sem volt képes senki belépni. Az azóta eltelt időben csak bizonyos együttműködéseket vállalt többek között a Daimlerrel és a Volvo Trucksszal. A tavalyi évben USA-ban is feltűnt, amikor felkérték Jonh Deere aratógép tesztelésére. Angelica Larssonnak emellett saját könyve is megjelent Svédországban, svéd nyelven.

Legutóbb pedig a legújabb Volvo FH Aero családról mondta el a véleményét. Bár a korábban Magyarországon is járó hölgyet sokan influenszerként tartják számon, ő alapvetően a napi megélhetést biztosító munkájára építette fel népszerűségét és nem pedig fordítva. A legnagyobb sikereket kétségtelenül azok az idők hozták el számára, amikor túlméretes és túlsúlyos szállítmányokkal foglalkozott Svédország északi részén, ahol egy kisebb városrészt kellett „elköltöztetni” egy bánya bővítése miatt.

Ezekben a videókban kivételes vezetéstechnikai képességekről tett tanúbizonyságot és bebizonyította, hogy nemcsak a külsejének köszönheti elismertségét és népszerűségét. A „100 tons gone wrong” című videójában például több mint 5 kilométert kellett tolatnia egy Volvo FH16-tal, mert a tréleren található bányadömper teknő nem fért volna át egy híd oldalkorlátjain. Ezt a videóját több mint egymilliónyian látták, legnépszerűbb videója pedig egy finnországi utazása volt, ugyanebből a korszakból, amelyet 1,8 millióan néztek meg. 2022-es videónak nagy többségénél egyedüli (az automatikusan generált angolt leszámítva) opcióként magyar felirat is elérhető.

Angelica Larssonnal készült interjúnkat ezen a linken éred el.