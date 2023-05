Rendkívüli megoldásokkal érkezik a legújabb Toyota

Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, a Tacoma egy szélesített, igényesített Hilux, amely nagyobb helykínálatával és gazdagabb felszerelésével rövid úton kiszorította Észak-Amerikából az eredetileg alapjait adó pickupot. A most bemutatott, negyedik kiadásnál elég egyetlen pillantást vetni a műszerfalra, hogy ezt megerősítsük: a modell akár 14 colos központi érintőképernyővel is rendelhető, de vezeték nélküli telefontöltő és kétzónás klímaberendezés is akad. Mindez azonban távolról sem olyan érdekes, mint az új modell felszereltségi struktúrája, illetve hajtási rendszerei.

Az autó ugyanarra a TNGA-F platformra épül, amit a Tundra, a Sequoia és a Land Cruiser legújabb kivitelei alkalmaznak. Az új modell formatervének megalkotásakor a kaliforniai dizájnerek nem vacakoltak: azt a feladatot adták maguknak, hogy egy „brutálisan dögös kalandgépet” alkossanak, és ez kiviteltől függően sikerült is.

A bevált zártszelvényes, lézerhegesztett létravázat alumínium felépítménnyel kombinálták. Az egész konstrukció merevségét megnövelték, így egy sor tetőszerelvényt illeszthetünk rá, például tetősátrakat. A tetőn illesztési pontok várják a csomagtartó kosarakat, de a motortér, valamint a plató alatti keresztmerevítőkről sem feledkeztek meg, így egészen komoly statikus és dinamikust terhelést bír ki az autó. A kormánymű bekötési keretét is megerősítették, hátul pedig emelési pontot alakítottak ki a létravázon.

A hátsó felfüggesztésnél csak az alapverziók kapnak laprugót, a kifinomultabb variánsok többlengőkaros, csavarrugós futóművet alkalmaznak. A kormányszervo mostantól elektromos, ahogy a rögzítőfék vezérlése is. Minden keréken tárcsafék dolgozik, felszereltségi szinttől függően elöl vagy mindkét tengelyen nagyobb tárcsákat is alkalmaznak.

A futómű általános képességeit kiszélesítették, így az terepen és aszfalton egyaránt többet kínál. Ezt azonban nem kaphatjuk meg mind: ehelyett a Toyota úgy hangolta be a különböző modellváltozatokat, hogy azok képességei a korábbinál markánsabb eltérést mutassanak – magyarul a sportos legyen sportosabb, a terepcentrikus mozogjon még otthonosabban az aszfalttól távol, amit pedig kényelemre terveztek, az nyújtson fokozott komfortot.

A TRD Sport feszesebb lengéscsillapítókat kap, a TRD Off-Road hosszú rugóutakat engedélyez. A TRD Pro, amit tulajdonképpen tereprali versenyautók paramétereit szem előtt tartva fejlesztettek, terepen is nagy sebességű haladást tesz lehetővé, a Limited esetében pedig adaptív csillapítás alkalmazkodik folyamatosan a változó körülményekhez, hogy mindig komfortos legyen az utazás. Ott van még aztán a vadonatúj, tereptúrázásra tervezett Trailhunter kivitelnél pedig az volt a szempont, hogy a legextrémebb terepen, maximálisan megterhelve is elmenjen a kocsi.

Vontatni kiviteltől függően akár 2,9 tonnát tud a Tacoma, a platót legfeljebb 760 kilóval terhelhetjük. A vontatástaz utánfutó stabilitását és irányítást megkönnyítő fékvezérlő rendszerek, 360 fokos madártávlati kameraképek, míg előzéskor a vontatmány paramétereit is figyelembe vevő holttérfigyelő rendszer segít elkerülni a baleseteket.

És ha már plató: az opciós fedél alatti teljes kapacitás 7%-kal nőtt az elődmodellhez képest, az alumínium hátfal becsípődésgátlós, motoros nyitással és zárással is rendelhető. A platóra váltóáramú csatlakozó aljzat kérhető (a benzinmotoros verzióban 400, a hibridben 2400W teljesítménnyel); ugyanilyen konnektort a fülkében is találunk. A Trailhunter platójába egy nagyteljesítményű kompresszort is beépítettek, amivel felpumpálhatjuk a kerekeket, mielőtt a laza talajról visszatérünk az aszfaltra.

A Tacoma először a 2,4 literes benzinmotorral lesz kapható Észak-Amerikában (más piacokon egyelőre nem tervezi értékesíteni az autót a Toyota), de 2024 elején megérkezik a full hibrid variáns is. A turbómotor kiviteltől függően 228 vagy 278 lóerőt ad le, illetve van egy harmadik, 270 lóerős variánsa is. Ez igazi ínyencfalat, mivel csak a régen nem kínált hatfokozatú kéziváltóhoz társítják. Az intelligens vezérlésű váltó esetében automatikus gázfröccs, illetve lefulladásgátló funkció segíti a vezetést.

Ennél izgalmasabb lesz az i-Force Max full hibrid, ami 326 rendszerlóerejével a legerősebb hajtáslánc, amit Tacomába valaha szereltek. A benzinmotor ugyanaz a 2,4-es turbós egység, amihez 48 lóerős villanymotor társul. Ez utóbbit egy 1,877 kWh kapacitású akkumulátor táplálja. Ez alapfelszerelés a két legmagasabb felszereltségi szinten, a TRD Pro és Trailhunter kivitelnél, míg a TRD Sport, TRD Off-Road és Limited verziókhoz opcióként rendelhető. (Ezek szerint az SR, SR5 XtraCab és TRD PreRunner alapverziók csak a benzinmotorral lesznek elérhetők.)

Nem csak kéziváltóval, de hátsókerék-hajtással is elérhető az új Tacoma; ebben az esetben részlegesen önzáró differenciálmű segíti a nyomatékátvitelt. Az összkerekes variánsok is megkapják a sperrdifit, valamint felezőt és aktív kiprögésgátlót is hozzá. Egyes verziókon zárható a hátsó differenciálmű, míg a Limited komfortkivitelen központi differenciálzár dolgozik (csak a hibridben.)

Ami a terepalkalmasságot illeti, új a gombnyomással oldható első kanyarstabilizátor, ami 10 százalékkal nagyobb tengelykitérést enged, mint az elődmodellben. A rendszer a Toyota által engedélyezett futóműemelő-készletekkel is kompatibilis lesz. Emelés nélkül, modelltől függően akár 33,8 fokos első, 25,7 fokos hátsó, és 23,5 fokos középső terepszöggel számolhatunk; a legnagyobb szabad hasmagasság 279 mm (mind a TRD Pro terepmodellnél.) Bizonyos kivitelek kamerával figyelik a terepet a kerekek előtt; minden verziónál alapfelszerelés ugyanakkor az első és hátsó vonószem, valamint a fenékborítás.

Van elektronikus terepüzemmód-választó Multi-Terrain Select, vagy kissebességű offroad tempomat és ereszkedés-szabályozás. A kéziváltós Tacomák elinduláskor nem igénylik a kuplungolást, azaz az első / hátrameneti fokozatban automatikusan vezérli a tengelykapcsolót a rendszer.

Ha csak annyit tudna az új Tacoma, mint amit eddig felsoroltunk, az már önmagában komoly teljesítmény volna. Az újonc azonban a TNGA-F platform elektronikai képességeit is kihasználja, és tekintélyes infotainment, valamint vezetőtámogató arzenált kínál. Az utóbbi nagy vonalakban megegyezik a gyártó új generációs személyautóiban felvonultatott technológiákkal: sávot tart, lassít és gyorsít, felismeri a táblákat, és variálja a világítását a Tacoma.

A műszeregység is digitális, felszereltségi szinttől függően 7 vagy 12,3 colos; az érintőképernyő legalább 8, de akár 14 colos képátlójú. Az indítókulcs telefonnal helyettesíthető, így a távolból átadható a vezetés lehetősége. Az autó különleges extrája, hogy az opciós 10 hangszórós JBL audiorendszerhez nem csak egy külső kivezetésű mélynyomó tartozik, hanem egy, a műszerfalból kiemelhető JBL Flex hordozható Bluetooth hangszóró is.

Van négyajtós, ötüléses, illetve nyújtott fülkés, kétüléses kabin, a plató 150 vagy 180 centis lehet. Ha nincs hátsó ülés, lekötőpontokkal erősített felületet és felnyitható fedelű rekeszeket kapunk; ha van, alattuk megint csak tágas tárolóhelyet alakítottak ki. A jobb első ülés támlája asztalkának lehajtható.

A középkonzolon és az ajtópaneleken a katonai és túraruházatról ismerős Molle tartozékrögzítő szíjrendszert helyeztek el, az utas gumírozott kapaszkodókat kap. Az utastér egy pontján egy olyan QR kódot találunk, amiről a fedélzeti rögzítési pontok méretezését tartalmazó online táblázathoz juthatunk el, így bárki gyárthat magának 3D nyomtatóval polcokat, zsebeket, fiókokat, tartókat, miegymást.

A legeslegkülönlegesebb extra kizárólag a TRD Pro kivitelhez kérhető. A szabadalmaztatott izodinamikus sportülés háttámlájában hossz- és oldalirányú, állítható csillapító elemeket helyeztek el. Ezek terepen lekövetik a sofőr és az első utas mozgását, így nem lesznek rosszul a rázkódástól, aszfalton viszont feszesre állíthatók a csillapítók, hogy ne imbolyogjon alattuk az ülés. A rendszer testtömegtől függően szabályozható, illetve kiiktatható.

