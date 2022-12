Nők is részt vesznek ezen furgonok gyártásában

Jövőre megkezdődhet a Ford második elektromos furgonja, az E-Transit Custom sorozatgyártása. Az amerikai cég ebből az alkalomból bepillantást nyújtott a gyárba, amelyet kétmilliárd eurós beruházás keretében jelentősen továbbfejleszt és modernizál.

A szóban forgó üzem a törökországi Kocaeliben található, ami Isztambultól keletre, nagyjából 2,5 órás autóútra helyezkedik el. Hogy mennyire ideális helyen fekszik, azt jól mutatja, hogy a gyárnak közvetlen kapcsolata van a Márvány-tengerrel, vagyis a legyártott haszonjárműveket egyből hajóra lehet rakni, hogy aztán azok Görögország irányába eljussanak az európai vásárlókhoz. Ez egyáltalán nem kis tételt jelent, sőt. A tavalyi adatok szerint a törökországi üzem gyártja az Európában értékesített Transit modellcsalád 88 százalékát. Ez a modell olyan sikeres, hogy zsinórban a hetedik éve vezeti az európai haszonjármű-eladási listákat.

Növelik a kapacitást

Magyar, de európai szemmel nézve is grandiózusnak nevezhető a törökországi gyárkomplexum. Bár általában csak „a kocaeliben működő gyárként” emlegetik, amiből azt is lehetne gondolni, hogy valamilyen kis lokális összeszerelő üzemről van szó, de nagyon nem. Kocaeli valójában a tartomány neve, a Transit és más Ford haszonjárművek gyártása Gölcükben és Yeniköyben történik, a Ford Otosan által működtetett gyárakban. A lenti kép talán jól mutatja, mennyire hatalmas. Emberi időben lehetetlen bejárni az egészet. Minket is kisvonattal vittek, mint a kisgyerekeket, és körülbelül annyira tátottuk a szánkat, mint a gyerekek a vidámparkban.

Kétség sem fér hozzá, hogy ezek az épületek együttesen elképesztő kapacitást képviselnek, hiszen évente 471 700 darab Ford haszonjármű készül itt, ezzel 8 milliárd dolláros nettó árbevételre tesz szert a gyár éves szinten, az export tekintetében pedig Törökország legjelentősebb szereplőjének számít. Egy tavaly elkezdett beruházásnak köszönhetően pedig 10 évben belül 650 ezer darabra nőhet az ottani kapacitás, ami nem kis előrelépést jelent.

Acéltekercsekből furgon

A Ford Motor Company és a Koç Holding tulajdonában lévő gyárkomplexumban (41 és 41% + 18% részvényeseké) most még főként dízelüzemű Ford Transit, valamint Transit Custom modellek gördülnek le a gyártósorról. A járművek gyártása gyakorlatilag a nulláról indul itt, vagyis a présgépek először is kinyomják és formára vágják a legkisebb karosszériaelemeket is, legyen szó egy kerékjárati ívről, vagy bármi egyéb másról. (Az ehhez szükséges acél folyamatosan, hatalmas tekercsek formájában érkezik be a gyárba.) Ezután a robotok szépen egymáshoz hegesztik ezeket a darabokat, mígnem Transitnak, vagy Transit Customnak kinéző karosszéria nem lesz belőlük.

Az elkészült példányokat a szükséges felületkezelés után a fényezőüzembe küldik, hogy olyan árnyalatban pompázzanak, amilyenben a megrendelők kérik őket. Onnantól fogva pedig már főként hús-vér emberek szerelik be a belső borításokat, kárpitokat, üléseket, miegymást. És ők, valamint a gépek olyan precízen dolgoznak, hogy állítólag havonta maximum egy selejt furgon keletkezik, ami az éves kapacitás tekintetében egyáltalán nem számít soknak.

Érdekesség, hogy bár már az E-Transit is itt készül, hajtáslánca miatt egyelőre még integrálták teljesen a gyártósorba. Mindez azt jelenti, hogy bár ugyanott rakják össze, mint a dízelüzemű társait, ezt követően egy „mellékvágányra” kerül, ahol beépítik az elektromos hajtásláncot, valamint az akkumulátorokat. Az akkumulátormodulokat teljesen önvezető robotok szállítják a beszerelési helyre, a robotok egyébként rendesen megállnak, ha valaki eléjük lép. Ez a részleg még egy békés szigetnek tekinthető a gyárkomplexumban, nincs nagy mozgás benne.

Érkezik a fauvé-Transit

Jövőre azonban már ezt az összeszerelő csarnokot is teljesen integrálják a nagy gyártósorba, azaz az összeszerelés az elejétől a végéig a dízelüzeműekkel együtt fog megtörténni. Törökországban fogják továbbá gyártani a plug-in hibrid változatokat is, ahogy a Volkswagennel közösen fejlesztett E-Transit Customot is. Persze ahhoz, hogy ez beinduljon, még sok mindenre van szükség. Ottjártunkkor például még a présformák kialakításán volt a sor. Ezeken, az akár 40 tonnás súllyal rendelkező présformákon nagyon sok minden múlik. Ezek formázzák meg a karosszéria kisebb-nagyobb darabjait.

Nem elhanyagolható dolog az sem, hogy az újdonság sorozatgyártásának beindítása érdekében szükség van egy új akkumulátor-összeszerelő sor létesítésére is, a Ford Otosan ugyanis elhatározta, hogy Törökország első olyan autóipari vállalatává válik, amely egyaránt gyárt elektromos haszonjárműveket és akkumulátorokat is.

Az új modell sorozatgyártásával egy időben a Ford Otosan számtalan olyan fejlesztést hajt végre, ami csökkenti az üzem ökológiai lábnyomát. Ezeket fokozatosan, több ütemben hajtják végre. A cél az, hogy a Kocaeliben található gyártólétesítmények, illetve a törökországi kutatás-fejlesztési központok 2030-ra szén-dioxid-semlegessé váljanak, továbbá hogy a Ford Otosan a telephelyein felhasznált összes villamos energiát 100%-ban megújuló forrásokból nyerje. Mivel az autóipar egy hatalmas, összetett rendszer, a Ford Otosan felméri és kiszámítja beszállítói szén-dioxid-kibocsátását, és arra törekszik, hogy 2035-re mind az ellátási láncában megtalálható több mint 300 beszállítója, mind saját logisztikai tevékenysége szénsemlegessé váljon.

A hulladékkibocsátás csökkentése és a körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében a Ford Otosan mindemellett elkötelezte magát a hulladékmentes működés mellett. A vállalat továbbá teljesen kizárja működéséből az egyszer használatos műanyagokat, és 2030-ra 30 százalékra növeli az újrahasznosított és megújuló műanyagok arányát a járműgyártáshoz felhasznált anyagokban. A Ford Otosan emellett törekszik arra, hogy törökországi üzemeiben 40 százalékkal mérsékelje az egy legyártott járműre jutó vízfelhasználást.

Több nőt foglalkoztatnának

Bár ottjártunkkor a gyártósoron, valamint az irodákban is lehetett találkozni hölgyekkel, a Ford Otosan azt tűzte ki célul, hogy 2030-ig 50 százalékra emeli a vezető pozíciókban foglalkoztatott nők arányát. A Ford Otosan mindemellett felvállalta az olyan startupok támogatását, amelyekben a vezető pozíciók legalább felét nők töltik be. A vállalat 2026-ra 100 ezer nőt szeretne elérni közösségi projektjei révén, amelyek célja a figyelem felkeltése, a képzés és a pénzügyi támogatás. Emellett a vállalat képviselői elárulták, hogy 30 százalékra kívánják növelni a fenti területeken dolgozó nők arányát, a márkakereskedői hálózatban pedig még ezt az arányt is megdupláznák.

A hölgyek arányának növelésére egyébként kiváló lehetőséget biztosít az új Ford E-Transit Custom sorozatgyártásának beindítása, mivel ezzel a vállalat közvetlenül további 3000, indirekt módon (például beszállítóin keresztül) 15 000 ember fog foglalkoztatni, vagyis összesen 18 ezer új munkahelyet teremt.

380 km-res hatótáv

A Volkswagennel közösen fejlesztett E-Transit Custom már most ígéretes modellnek tűnik, hiszen korántsem átlagos, 380 kilométeres hatótávval rendelkezik majd. A teljesen új megjelenéssel felvértezett furgon ráadásul 1,1 tonnás hasznos teherbírással büszkélkedhet, és akár 2,2 tonnányi súly is elvontatható vele. A leendő vevők 135 lóerős (100 kW), vagy 217 lóerős (160 kW) villanymotorok közül választhatnak. (Nyomaték terén nincs különbség a két motor között, mivel mindkét egység 415 Nm-es). A jármű akkumulátorai 11 kW-os töltővel 7,8 óra alatt tölthetők fel teljesen, tehát egy éjszaka alatt simán letudható a dolog.

Úgy tűnik, a jövőben a Ford még nagyobb szerepet szán a török partnernek, a Ford Otosannak. A török-amerikai tulajdonú cég kezébe került ugyanis a Ford Romania SA, amely a krajovai gyárat üzemelteti. Ennek köszönhetően a gyár éves kapacitását 250 ezerről 272 ezerre növelik, 2023-tól pedig Romániában fogják gyártani az új Ford Couriert is, amelynek tisztán elektromos hajtású változata 2024-ben kerülhet gyártásba.