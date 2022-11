Négy napon át, november 17. és 20. között, csütörtöktől vasárnapig számos vonalon utoljára lehet még 200-as típuscsaládba tartozó Ikarusokkal utazni. Ezen a pénteken utoljára jár menetrend szerint az Ikarus 280-as, de több más magaspadlós is tesz egy kört, mielőtt végleg búcsút venne a főváros útjaitól. Ezzel lezárul egy korszak, mivel Budapesten ezután csak alacsony padlós autóbuszok közlekednek majd – tudatta szerkesztőségünkkel a BKV sajtóosztálya. (Ez természetesen egyelőre csak a dízelüzemű buszokról mondható el, mivel az Ikarus 435T-k még forgalomban maradnak.)

„Legtöbb utasunk örömmel nyugtázza, hogy Budapest közösségi közlekedése mérföldkőhöz ért: a magaspadlósok nyugdíjazása nagy előrelépés az akadálymentes közlekedés megteremtésében. Azonban sokakat fűznek szép emlékek egy-egy magaspadlós járműtípushoz vagy rajonganak az ikonikus Ikarusokért” – olvasható a BKV közleményében. A közlekedési társaság az ő kedvükben kíván járni egy négynapos fotózási lehetőséggel. Ennek során minden nap más-más vonalakon lehet fotózni az Ikarusokat.

November 17. csütörtök

Az Ikarus 280-as autóbuszok utoljára közlekednek a dél-pesti régióban. Az Ikarus-fanok ekkor a 23E, az 54, valamint a 85-85E vonalakon fotózhatják az Ikarus 280-as buszokat. Emellett a 23E-n az utolsó napon utasforgalomban közlekedik majd egy ráncajtós retró Ikarus 280-as is.

November 18. péntek

Az Ikarus 280-as autóbuszok utoljára közlekednek az észak-pesti régióban és egyúttal hagyományos menetrendi utasforgalomban is Budapesten. A 20E vonalon ezen a napon 4 db, a 30-30A-230 vonalcsoporton 2 db IK280-as közlekedik majd. Az egyik jármű 18 és 19 óra között a 122-es vonalon is tesz egy kört. A 20E-n közlekedő Ikarusok egyike itt is a ráncajtós, BPO-477 forgalmi rendszámú retroautóbusz lesz. A BKV külön fotózási lehetőséget biztosít Káposztásmegyeren, a Szilas-pataknál lévő végállomáson 19:50-20:20 óra között, több jármű együttállásával. Emellett az Ikarus 200-as széria utolsó hagyományos menetrend szerinti üzemnapjára különlegességként forgalomba áll egy speciális festésű, 2000-es éveket idéző Ikarus 260-as autóbusz is a 220-as autóbusz vonalán a délutáni csúcsidőben (kb. 14-19 óra között).

November 19-20., szombat-vasárnap – Ikarus retrohétvége



A magas padlós Ikarus autóbuszok utolsó éveiket a külvárosok kifutó vonalain töltötték, a belvárosból és a budai oldalról már évekkel ezelőtt kiszorították őket modernebb társaik. “A program zárásaként ezen a hétvégén visszatérnek, hogy az érdeklődőkkel közösen elevenítsük fel azokat az éveket, amikor az Ikarus 200-as és 400-as széria a város frekventált régióiban is meghatározó szereppel bírt” – olvasható a társaság sajtóközleményében. Szombaton a 9-es autóbusz vonalán közlekedik majd 2 db IK280-as és 1 db IK435-ös, valamint a 109-es vonalán is találkozni lehet majd egy IK260-assal.

Vasárnap pedig a Széll Kálmán térről induló vonalakon tart a BKV Ikarus-járműparádét, amelynek keretében az IK405, az IK435, az IK260 és az IK280 járműtípusok is képviseltetik magukat a 16-os, 128-129-es, 139-es és 149-es vonalakon közlekedve. A 200-as család tagjai több mint 50 évet töltöttek Budapesten. Ezzel kapcsolatos cikkünket ide kattintva olvashatod el.