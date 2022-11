A Mercedes-Benz Brazíliában olyan nyerges vontatót mutatott be, amely minden szempontból eleget tesz a női sofőrök igényeinek – szúrta ki a lengyel 40ton.net portál.

Az ötletet az a szomorú helyzet adta, hogy Brazíliában még mindig kevés számú, jól felszerelt, higiéniai szempontból is megfelelőnek tekinthető kamionparkoló áll rendelkezésre, ami minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy a szakma továbbra sem népszerű a kamionsofőrök számára. Ezért egy Mercedes-Benz Actrosból készítettek egy olyan speciális különkiadást, ami tökéletesen kielégítheti a női gépjárművezetők igényeit. Az Estrela Delas egy valóban komoly koncepció, amelyet nem azzal próbáltak meg csajossá tenni, hogy rózsaszínre festik.

A rózsaarany színű jármű utastere kifejezetten praktikus és pazar lett. A szakemberek nagyon jól gazdálkodtak a rendelkezésre álló hellyel és közben arra is figyeltek, hogy a belső tér ízléses és komfortos legyen. A távolsági nyerges vontatóknál általában bőséges tárolóhely kapacitás van a sofőrágy alatt. A felkészítés során ebből csíptek el egy kicsit és az egyik oldalra egy WC-t építettek be, de alapesetben ez nem látszik, mivel a sofőrágy matraca ráhajtható. A toalett mellett egy kis zuhanyfej is megtalálható, így az egység akár bidéként is funkcionálhat.

Az utasülés mögött, a fülke oldalából egy smink tükör hajtható ki, amelyhez ráadásul világítást is szereltek. Ennek köszönhetően a kormány mögött ülő hölgy bármikor feldobhat magára egy laza sminket, ha úgy tartja kedve. A sofőrülés mögött, a kabin oldalából pedig egy olyan fali tárolórekeszt alakítottak ki, amelyben egy hajszárító, valamint egy hajvasaló is elfér. Hogy ez eddig miért nem jutott a kamiongyártók eszébe? Végezetül, de nem utolsósorban egy kihúzható Philco főzőlap is megtalálható a fülkében, hogy meleg vacsorát költhessen el a fedélzeten a gépjárművezető hölgy, ha úgy tartja kedve. Mindemellett az utasteret igyekeztek plusz polcokkal otthonosabbá tenni, így biztosan akadnak olyan helyek ahová le lehet tenni az ékszereket, vagy az egyéb kiegészítőket.

A szakemberek tényleg szinte mindenre gondoltak. A kabin hátfalára még egy biciklitartót is szereltek, így a sofőr bárhová elugorhat a kétkerekűvel, ha esetleg már lejárt a vezetési ideje. A bringa ráadásul tökéletesen elfér a légterelők között és nem érintkezik a félpótkocsival. Nagy kérdés, hogy vajon mennyire lesz divatja ennek a felszereltségi csomagnak? Annyi bizonyos, hogy nem csak Brazíliában, hanem Európában is lenne rá igény.