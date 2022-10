A holland gyártó a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon leplezte le az XD típuscsaládot, amelyet a 2021-ben bemutatott új XF, XF és XG+ modellcsalád alapján fejlesztett ki. Az XD ennek megfelelően a távolsági vontatók dizájnjegyeit hordozza magán. Az újdonság nagy méretű szélvédővel, nagy oldalablakokkal és alacsony övvonallal rendelkezik. Ennek köszönhetően a sofőrnek nagyobb rálátása nyílik az útra és a jármű környezetére.

A járdára néző ablakkal, valamint a digitális visszapillantóval (DAF Digital Vision System és DAF Corner View) tovább csökkenthetők a holtterek, ami városi felhasználású teherautó révén egyáltalán nem hátrány. A gyalogosok és biciklisek észlelését ugyanakkor a kanyarodássegítő asszisztens segíti, amely audio- és vizuális hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt, ha valaki a holttérben tartózkodik akkor, ha éppen a teherautó egy kereszteződésnél be kíván kanyarodni egy másik utcába.

Az XD nappali, illetve egy normál, valamint egy magasított hálófülkével rendelhető meg. A legnagyobb kabin térfogata a 10 köbmétert is elérheti. A modell hajtásáról Paccar MX-11-es motorok gondoskodnak, amelyek intelligens kipufogógáz-utókezelő rendszert használnak. Az erőforrásokhoz a cég által korábban is alkalmazott TraXon automatizált sebességváltók csatlakoznak. Az újdonság sorozatgyártása már ősszel kezdetét veszi és a megrendelők várhatóan 4×2-es és 6×2-es konfigurációkban is megvásárolhatják az XD-t.

Újdonságok az építőipar számára

Az áruterítésre szánt DAF teherautók mellett az új generációs XDC és XFC modellek is bemutatkoztak. Ezeket alapvetően az építőipari alkalmazásokra tervezték és szimpla, vagy akár dupla tengelyhajtással is készülhetnek. A megrendelők két-, három- és négytengelyes konfigurációban is választhatják ezeket a járműveket.

Az új generációs XDC-t és az XFC-t 10,8 literes Paccar MX-11-es dízelmotorral gyártják, de utóbbi erősebb, akár 10,9 literes erőforrásokkal is megrendelhető. Ezeket a robusztus lökhárítóval, erős hűtőráccsal és acél hűtővédő lemezzel ellátott teherautókat úgy tervezték, hogy a legnehezebb körülmények között is megbirkóznak még a legkeményebb feladatokkal is. Az XDC és XFC tehergépkocsik a nagy terepszögnek és a nagy hasmagasságnak köszönhetően kiváló terepteljesítményt nyújtanak. A megújult építőipari feladatokra szánt DAF teherautók gyártása 2023 elején kezdődik.

Megújult elektromos kínálat

A DAF az elektromobilitásban régi motorosnak számít, elég csak felidézni, hogy már a 2018-as IAA haszonjármű-kiállítás is bőven tartogatott akkumulátortechnológiás DAF-meglepetéseket. A holland gyártó idén is készült ezen a téren újdonsággal a nagyközönség számára. Az eindhoveni székhelyű cég ezúttal az XD és az XF megújult elektromos kiadásával képviselte a zéró emissziós megoldásokat. Mind a teherautós, mind pedig a nyerges vontatós változatok kétféle Paccar villanymotorral – 230 LE (170 kW) és 480 LE (350 kW) érhetők el – érhetők el.

Az akkumulátorcsomagok számától függetlenül az XD és az XF minimum 200, maximum pedig 500 kilométeres hatótávot kínál. Lemerülésük esetén sem kell sokat várni, hiszen a 325 kW-os DC-töltővel mindössze 45 perc alatt feltölthetők az energiatároló csomagjaik. Mindkét jármű opcionálisan akár fedélzeti töltővel is rendelhető, melynek köszönhetően akár 22 kW-os váltakozó áramú (AC) töltést is képes fogadni. Ez rugalmasságot biztosít a jármű üzemeltetésében olyan helyeken is, ahol nem állnak rendelkezésre egyenáramú töltők. A tisztán elektromos XD és XF gyártása 2023-ban kezdődik Eindhovenben, egy vadonatúj gyártósoron.

A hannoveri IAA-kiállításon az XD-t a „2023-as Év Teherautójának” választotta az International Truck of the Year (IoTY) újságírókból álló zsűrije, amelynek Boncsér Sándor személyében magyar tagja is van. A díjat általában a 12 hónapnál nem régebbi „újdonságoknak” szokták odaítélni, így az XD már jó eséllyel pályázott erre a címre.