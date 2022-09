Az IRU kutatása megállapítja, hogy bár az iparág még mindig nem tért magához a pandémia által okozott károkból, ennek ellenére bizonyos mértékű munkaerőhiány már idén is megmutatkozik. Mindez annak köszönhető, hogy bár 2020-ban összesen 38 százalékkal csökkentek a buszos utazásokat kínáló irodák, valamint az üzemeltetők bevételei, ennek ellenére 2021-ben közel 5%-os növekedést értek el és az idei évben is legalább 6%-os bővülésre számíthatnak. Úgy tűnik azonban, hogy az iparág covid utáni helyreállása leginkább a nemzetközi, illetve a távolsági buszjáratoknak köszönhető.

A felmérés szerint 2021-ben 7%-os hiány mutatkozott Európában a buszsofőrökből, ami ugyan elmarad a 2019-es 20%-os szinttől, de jól mutatja, hogy az iparág magára találásával újra előkerülhetnek a régi problémák. Három éve a legnagyobb hiány egyébként Németországban, Spanyolországban és Olaszországban volt buszvezetőkből. Ezekben az országokban ugyanis összesen 17 ezer D-s jogsit megkövetelő betöltetlen álláshely volt. Az IRU előrejelzései szerint következő évben a buszsofőrhiány 8%-os lehet Európában, vagyis meghaladhatja az idei szintet.

Érdekesség, hogy az elemzés szerint a 2020-as szinthez képest csökkent a női buszsofőrök aránya a szegmensben. A legtöbb női buszsofőr még mindig Dániában dolgozik (22,3%), ez szinte duplája az idei európai átlagnak (11,9%). A dán adat egyébként a tavalyi európai átlagot (16%) is megtudná előzni. Az emancipáció terén haladónak gondolt Svédországban a távolsági buszsofőrök között a nők aránya csak 9,9%-os.

Nem csak a közúti áruszállításnál, hanem a személyszállításnál is nehéz a fiatalok számára vonzóvá tenni a pályát. Az IRU felmérése szerint ugyanis Európában a 25 év alatti buszsofőrök aránya mindössze 3%-ot tesz ki. Az ágazatban egyértelműen a 25-55 év közöttiek vannak többségben ( 65%), de jelentős az 55, vagy ennél idősebbek aránya is (32%). Igaz, ebben az is szerepet játszik, hogy egyes európai országokban csak 24 év felett lehet valakiből hivatásos autóbuszsofőr.

Az IRU felmérése sajnos a bérezéseket nem vizsgálta, vagy a felmérésben részt vevők nem nyilatkoztak ezzel kapcsolatban.