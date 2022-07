Aki már nyaralt Hajdúszoboszlón a kamionos találkozó idején az tudja, hogy a karácsonyfaként felvonuló King of the Roadok látványa semmihez sem fogható látvány. Az évente megrendezendő fesztivál ugyanis immáron hagyományos módon mindig pénteken (ezúttal augusztus 12-én) este kezdődik el, amikor a kamionosok végig gurulnak a fürdőváros főutcáján. Az érdeklődést jól tükrözi, hogy tavaly több mint négyszáz, többségében magyar rendszámú nyerges vontató és teherautó tette tiszteletét Hajdúszoboszlón, de a menetben azért szép számmal lehetett látni szlovák rendszámú járműveket is.

A fesztiválnak alapvetően a hajdúszoboszlói repülőtér ad otthon, itt lehet megtekinteni nap közben a szebbnél-szebb kamionokat szombaton, illetve vasárnap. A rendezvényen ugyanakkor rendhagyó programokkal várják az érdeklődőket. A King of the Road-ok szerelmesei ugyanis felni tartó versenyen, kipufogó hangnyomás mérésen, kamionhúzó versenyen, valamint lassulási versenyen is részt vehetnek. A kamionos felvonulás mellett évek óta az egyik leglátványosabb programpont a kamionok gyorsulási versenye, amikor Hajdúszoboszló főutcáján (debreceni útfélen) félpótkocsi nélkül mérkőzhetnek meg egymással a nyergesek. Az idei évben három kategóriában – 400 lóerő alatti, 440-500 lóerő közötti és 500 lóerő feletti – állhatnak rajthoz a kamionsofőrök.

Mivel a hajdúszoboszlói fesztivál évről-évre rengeteg látogatót vonz, ezért a haszonjárműgyártók mindig készülnek valamilyen meglepetéssel. Tavaly például ott mutatkozott be a Volán-Tefus Volvo LNG kamion, amelyet azóta a Hungaroringen, az idei Kamion Eb versenyhétvégén is meg lehetett tekinteni. A XI. Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó nyilvános Facebook eseménye ezen a linken érhető el. A rendezvény hivatalosan augusztus 11-14. között lesz, de az első nap még csak az érkezésről és a parkolásról szól.