Ez a harci jármű nyomokban Mercedest tartalmaz

A sivatagi hiúzról (Caracal caracal) elnevezett jármű az A-oszloptól előre egyértelműen a G-osztály klasszikus formai jegyeit mutatja. Ez azonban csalóka, hiszen ha jobban megnézzük, a járműnek valójában nincs is A-oszlopa, legalábbis az utas oldalán nincs: ennek helyén egy gépfegyver-platformot alakítottak ki. Ez is csak egy példa persze, mert az Armoured Car Systems (ACS) nevű hadiipari specialista által kifejlesztett és megvalósított felépítmény teljes mértékben moduláris.

A legváltozatosabb fegyverzetekkel, aknakereső és mentő felszerelésekkel ellátható Rheinmetall Caracal kétféle tengelytávval áll az ügyfelek rendelkezésére, a lőfegyverek és robbanószerek ellen pedig külön felszerelhető páncélzattal óvható a technika és a személyzet.

Mindez 4,9 tonnás legnagyobb össztömeget jelent, ami ebben a műfajban könnyűnek számít. Ez volt a lényeg: a jármű fejlesztése során a légi szállíthatóság volt a legfontosabb követelmény. A Sikorsky CH-53K King Stallion és a Boeing CH-47F Chinook helikopterek gyomrában akár két Caracal is elfér, illetve a Chinook alá is felfüggeszthető a csapatszállító vagy orvosi célokra is ideálisnak mondott autó.

A Rheinmetall legújabb munkáját a Mercedes 249 lóerős, hathengeres dízelmotorja mozgatja, a körülményekhez képest meglehetősen magas, 140 km/óra sebességgel. A Caracal gyártása 2023-ban kezdődik.