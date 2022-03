Még WC is van ebben a Transporterben

A nagy múltra visszatekintő Westfalia vadonatúj Transporter lakóautót mutatott be nemrég. A legújabb, tehát a 6.1-es modellgenerációra épülő változat leginkább azok számára lehet ideális választás, akik a kis furgonoknál is szeretnék ugyanazt a kényelmet és komfortot kiélvezni, mint ami a nagyobb, VW Crafterből, illetve Mercedes-Benz Sprinterből épített lakóautóknál megvan. Kétségtelen, hogy egy Transporternél alaposan át kell gondolni, mit hogyan épít be az ember, hogy mindennek jusson hely, amire csak szükség lehet egy hosszabb utazás esetén.

A Westafaliánál felismerték, hogy csak akkor lehet egy ekkora furgonból a legtöbbet kihozni, ha egy olyan variálható utasteret álmodnak meg benne, amelynek beltere mindig az adott napszakhoz igazítható. A német cég szakemberei a Transporter 4,8 méter hosszú, 1,9 méter széles és 1,99 méter magas változatát vették alapul. A Club Joker City elnevezést viselő koncepció legalább annyira otthonos, mint egy hétvégi ház és akár egy négytagú család is elfér a fedélzetén.

Mivel a vezetőülés és a mellette lévő utasülés teljesen hátrafordítható, így egy helyes kis étkező alakítható ki az utasterében. A második sorban lévő ülések mögött, a jármű jobb oldalában helyet kapott egy konyhaszekrény, aminek a tetején kétégős gázfőzőlap, valamint egy mosogató is megtalálható. A szekrény szélvédő felé néző oldalában pedig poharak, bögrék, fűszerek tárolására szolgáló rész is van.

A konyhaszekrénnyel szemben egy mini fürdőszobát alakítottak ki, amiben egy WC, illetve egy pipere szekrény is rendelkezésre áll. Ennek fedlapja felhajtható, így egy tükör is elővarázsolható a reggeli szépítkezésekhez. A szekrény mellett egy térelválasztó falat építettek be, ami azt a célt szolgálja, hogy legyen háttámlája a második és az első üléssor lehajtásával létrehozható pop-up ágynak. Ha valakinek kedve támadna zuhanyozni egyet, az sem probléma, mert a konyhaszekrény és a fürdőszoba szekrény közötti padló részen egy lefolyóval rendelkező zuhanyzótálcát is beépítettek. Használaton kívül ez egy helyes kis fedéllel elrejthető a padlóban.

Nemcsak ezen a részen alakítható ki fekvőalkalmatosság. A Transporter tetejéből ugyanis egy két méter hosszú és 1,21 méter széles sátor hajtható ki. Ebben egy kétszemélyes is matrac is elfér. Az új Westfalia lakóautó tehát akár négy főt is képes “elszállásolni”. A sátor oldalában lévő ablakoknak köszönhetően pedig könnyedén megoldható a furgon átszellőztetése. A Club Joker City hosszabb utakra is alkalmas lehet ugyanis egy 32 literes, valamint egy 10 literes tiszta vizes tartállyal, továbbá egy 42 literes szennyvíztartállyal is felszerelték. A Westfalia szakemberei tehát ismét egy igazi világjárós autóval álltak elő, amit sokan szeretnének a magukénak tudni.