Röviden – Fiat eDucato Mi ez? A Fiat elektromos hajtású, 3,5 tonnás össztömegű kishaszonjárműve, amit a népszerű furgonból, a Ducatóból alakítottak ki. Mit tud? Lokális kibocsátás nélkül el tud szállítani 765 kilogrammnyi árut. Mibe kerül? Az általunk tesztelt eDucato alapára nettó 24 960 000 Ft, extrákkal együtt pedig 26 198 000 forintot kell érte fizetni áfa nélkül. Kinek jó? Valószínűleg első körben azoknak a globális csomagküldő vállalatoknak lesz jó, akik egy jól bevált típusból szeretnének elektromos flottákat forgalomba helyezni, hogy ezáltal egy kis pozitív megjelenésre tegyenek szert.

A faceliftes Ducato 2014 óta van a piacon. Azóta olyannyira elterjedt, hogyha valaki csomagot rendel az internetről, akkor nagy valószínűséggel ilyen típusú furgon fog a háza előtt megállni. A Fiat a német versenytársaihoz képest meglehetősen későn lépett az elektromobilitás terén. Aztán a modell 40. születésnapja jó alkalmat biztosított arra, hogy bemutassák az akkumulátortechnológiás változatot. 2020-ban még csak megnézni tudtuk Olaszországban az új variánst, ám nemrég hazánkban járt egy olasz rendszámú változat, így aztán kipróbálhattuk, mire képes idehaza a villanyosított Ducato. A kulcsok kézbevétele előtt azon járt az eszem, hogy vajon rendesen odatette-e magát a Fiat az elektromobilitás terén, vagy csak csinált valamit, hogy megmutassa, ilyet is tud. Tesztünkben erre mindenképpen választ adunk!

A nappali LED-világítás alap az eDucatónál.

Külső

A Fiat eDucato kétféle – rövid (3450 mm) és hosszú (4035 mm) – tengelytávolsággal készül, hazánkba az utóbbi tett látogatást, ami 5995 mm hosszú és 2050 mm széles karosszériával rendelkezik. Első ránézésre semmiben sem különbözik egy dízel változattól, mégiscsak vannak olyan apró eltérések, amelyek az összképre is hatással vannak. Így, ha sokáig nézünk farkasszemet az eDucatóval, akkor könnyen olyan érzésünk támadhat, hogy nem is egy hétköznapi furgonnal, hanem egy lakóautóval van dolgunk.

A Fiat villanyfurgonja kissé olyan hatást kelt, mintha lábujjhegyen állna. Az akkumulátorok a raktér padlója alá kerültek, ezért a karosszéria egy kicsit magasabban van. Így nem meglepő módon a maga 2804 mm-es magasságával az eDucato ugyanúgy ki van téve az útra lógó faágaknak, mint a dízeles társa. A duplarugós felfüggesztés miatt a hátulja kicsit magasabban van, mint az eleje. Ez kissé sportos beállást tükröz. Oldalról olyan, mint egy futó a rajtvonalnál, aki arra vár, hogy eldördüljön a startpisztoly. A két tengely között a talaj, valamint a karosszéria közötti távolság legalább akkora, hogy talán egy zsámoly is beférne alá.

Nos, a villanyfurgonpiacon a startpisztoly már eldördült, ezért a Fiat alaposan feltupírozta a modellt. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy kicsit sokat kérnek érte. Így aztán kapott néhány cicomát. Ezek közé tartozik a színre fújt lökhárító, valamint a zongoralakk fekete bevonattal ellátott hűtőmaszk. Azért csak “szinte”, mert a kilincseket elfelejtették lefényezni, de a hátsó lökhárító is maradt mattfekete. A visszapillantó tükrökről már nem is beszélve. Ennek ellenére mégiscsak van egy lakóautós beütése, ami leginkább a sötétített hűtőmaszknak és az Expedition szürke pasztell színnek köszönhető. Mivel az eDucato ugyanazokból az elemekből épül fel, mint a dízeles társai, ezért ebbe is éppen olyan könnyű beszállni, köszönhetően a széles alsó lépcsőnek, valamint az ajtón lévő nagy kapaszkodónak.

Belső

A furgon volánja mögött helyet foglalva két fontos dologra tévedhet az ember szeme. Az egyik műszerfal közepén a multimédia rendszer kijelzője, amin többek között a navigáció, vagy a tolatókamera képe jeleníthető meg, a másik pedig a kormánykeréktől balra, a műszerfal tetejére szerelt kis kijelző. Előbbi annyira nem szorul bemutatásra, hiszen már régóta a Ducato része, de a hajtáslánc energiaáramlását megjelenítő kijelző nem tekinthető régi darabnak.

Amellett, hogy az akkumulátor töltöttségét és magát a hatótávot jeleníti meg, ezen lehet látni a vezetési naplót, a töltések ütemezését, vagy éppen az aktuális energiaáramlást. A három funkció közül az utóbbi talán a legfontosabb, ha ezt választja ki a sofőr, akkor menet közben folyamatosan felügyelheti, hogy milyen energiafelvétellel jár egy-egy nagyobb gázadás, illetve azt is, hogy milyen intenzitással sikerül tölteni lassításkor az akkumulátorokat az energia-visszanyerés (rekuperáció) révén. Emellett az is látható, hogy mennyi energiát használ fel éppen a klimatizálás. A gazdaságos vezetést szem előtt tartó sofőrök számára tehát ezen a kijelzőn van a lényeg!

Az általunk tesztelt Fiat eDucato még a régi műszerfallal gördült le a gyártósorról, amin még hagyományos mutatós műszer van a sebesség, illetve fordulatszám kijelzésére. Ezt még nem annyira készítették fel az elektromos hajtásláncra, érzésem szerint ennek is köszönhető, hogy az előbb említett, energiamenedzsmenttel kapcsolatos funkciót még nem sikerült integrálni a multimédia, illetve az infotainment rendszerbe. De nem is ez a legnagyobb baj ezzel a kijelzővel, hanem az, hogy megbízhatatlan. Volt olyan nap a teszt alatt, amikor angol helyett német nyelvre váltott anélkül, hogy hozzányúltam volna.

Hasonlóan félmegoldásnak tekinthető a váltókar is: ez egy automata váltóra emlékeztet, tehát van D, N és R fokozata. A D fokozat mellett azonban elérhető egy rekuperációs állása is, amit egy kis ceruzaelemmel jelöltek a váltókar tetején. A rekuperáció mértékét egy villanyfurgonban a sofőr általában kifejezetten a forgalomhoz igazítja, ezért ezt a funkciót gyakran kell állítania. Ha lehetséges az egypedálos vezetés, akkor azért, ha pedig kevésbé intenzív lassulást szeretne, hogy mondjuk ráguruljon egy piros lámpára, akkor meg azért. Én ezért a rekuperáció állítása terén legjobban a Merci megoldását tartom megfelelőnek, mert az eVito Tourernél például a kormánykerékre szerelt – és + jelekkel ellátott billenőkapcsolókkal lehet váltani a rekuperációfokozatok között. Mivel az eDucatóban ez a váltókaron van, így menet közben le kell nézni, ami rövid időre elvonhatja a sofőr figyelmét az útról.

Az eDucato fülkéje tágasnak, világosnak és esztétikusnak mondható. Az ülések nem éppen a legkényelmesebbek, de a dupla cérnavarrással vagányul néznek ki, és az is pozitívum, hogy a vezető menet közben egy karfán tudja pihentetni a jobb kezét. Szintén praktikus megoldás, hogy a háromszemélyes járgányban mindkét oldalon vannak akasztók a hátfalon. Tárolórekeszekből nincs hiány: egyrészt a műszerfal tetején vannak irattartó fakkok, emellett a szélvédő feletti polcon, valamint az ajtózsebekben is el lehet tüntetni ezt-azt. Jó megoldás, hogy megpróbálták csökkenteni a szürkésfekete burkolatok számát: a hátfal krémszínű kárpitozást kapott és az ajtóüvegek nem nyitható részei pedig fehér kerettel rendelkeznek.

Technika

Ha a Fiat Ducato dízel változatát nézzük, akkor alapvetően 120, 140, 160 és 180 lóerős Multijet3 típusú motorokat láthatunk a kínálatban. Ezek közül a leggyengébb csak hatfokozatú manuálissal, a többi pedig akár kilencfokozatú automata váltóval is társítható. Az elektromos variáns egyelőre csak egyféle hajtáslánccal készül, amelynek villanymotorja 122 lóerős (90 kW) teljesítménnyel, 280 Nm-es forgatónyomatékkal rendelkezik. Az egység a jármű orrába van beépítve, pontosan oda, ahol korábban a dízelmotor is volt.

A villanymotor a padló alá épített lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Ez a megrendelő igényeitől függően lehet 47 és 79 kWh kapacitású. A kisebb esetén 170 kilométert, míg a nagyobb kapacitású változatnál 271 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel a WLTP-ciklus szerint. Mivel a tesztautónkat az öt modulból álló, legnagyobb akkumulátorcsomaggal szerelték, így a hasznos teherbírása 765 kilogramm volt a gyárilag megadott értékek szerint. A 13 köbméteres raktérben szinte nyoma sincs annak, hogy akksik vannak a padló alatt, ugyanolyan síkpadlós, mint a dízel társa.

A jármű akkumulátorai háromféle teljesítménnyel (7, 11 és 22 kW) tölthetők, utóbbival alig 4 óra alatt teljesen feltölthető az 5 modulos akksicsomag. Némi plusz pénzért akár 50 kW-os DC-töltővel is kérhető a kocsi. Ha azt vesszük, hogy a MVM Mobiliti egységesen bruttó 100 forintért ad 1 kWh töltést, akkor a nagyobb akkumulátorcsomaggal szerelt változat 7900 forintból teljesen feltölthető. Persze normál áramforrásból 45 forintért is van, csak nem olyan gyorsan tölthető, éjszaka azonban az is ideális lehet. Utóbbival számolva nagyjából 3600 forintból, azaz kb. 7,6 liter gázolaj árából ideális esetben megtehető nagyjából 270 km városban, ami 2,8 literes fogyasztásnak felel meg. De ha 3,5 liter jön ki a végén, akkor is figyelemre méltó eredmény.

A kisebb akkumulátorcsomagra 8 év vagy 160 ezer kilométeres garanciát, a nagyobbra pedig 10 év vagy 220 ezer kilométer jótállást biztosít a gyártó. A magyar viszonyokat nézve valószínűsíthető, hogy ezeket a futásteljesítményeket hamarabb hozza össze a furgon, kivéve akkor, ha olyan finanszírozási konstrukciót köt az ügyfél, amely ezt adott esetben tiltja.

Az eDucatóban több hasznos vezetéstámogató rendszer segíti a sofőrt a napi munkavégzés során. Ha a kötelezőeket nézzük, akkor van benne autonóm vészfékező rendszer, sebesség túllépésére figyelmeztető asszisztens, sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, tolatóradar, illetve éberségfigyelő is. Mindezeken felül pedig hegymenet-elindulást segítő rendszer, tolatókamera, valamint hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer támogatja a volán mögött ülőt.

Vezetés

Az eDucatóval nem egyszerű az elindulás, mert van egy szigorú protokoll, amit ha nem tart be a sofőr, akkor bizony nem fog tudni zöld ágra vergődni vele. Ez pedig úgy néz ki, hogy először el kell fordítani a slusszkulcsot, majd rá kell tenni a lábunkat a fékre (akkor is, ha be van húzva a kézifék) és ezt követően N-állásba kell tolni a váltókart. Ezután még egyszer el kell fordítani a gyújtáskulcsot, és akkor remélhetőleg a fedélzeti komputer kiírja, hogy “ready”, azaz indulhatunk vele, legyen szó előre- vagy hátramenetről, de nyilván a váltókart ennek megfelelően kell a megfelelő állásba billenteni. És természetesen a kézifék kiengedéséről sem szabad megfeledkezni. Ezt az egész folyamatot sokkal egyszerűbben megoldották a versenytársak, az automatikusan működő kézifékről nem is beszélve.

Ezt a kis bosszúságot remekül ellensúlyozza a Fiat eDucato fürgesége, amely leginkább a Power vezetési módban mutatkozik meg. 5 másodperc alatt gyorsul fel 50 km/órára a furgon, ami a valóságban igazán sebesnek tűnik. A gyorsaságnak persze ára van, mert ha odalép neki az ember, akkor 90 kW-tal zabálja az energiát, míg a digitális légkondi stabil 20-30 kW-os energiafelhasználást jelent. Városi tempónál persze nem kell folyamatosan nyomni gázt, és az Eco üzemmódban takarékosan is vezethető az eDucato.

Amikor a sofőr a “ceruzaelem” irányába löki a váltókart, megnő a rekuperáció mértéke. Ha ilyenkor a vezető leveszi a lábát a gázról, akkor 24-26 kW-os teljesítménnyel kezdi el tölteni az akksit a rendszer, 50 km/órás városi tempónál. Igazán hatékony, könnyedén vissza lehet szerezni vele 4-10 km-nyi hatótávolságot. Power üzemmódban még akkor sincs rekuperáció, ha szabadon gurítja az ember a furgont, Eco fokozatban viszont már 1/3-dal tölti az energiatároló egységet a rendszer vitorlázás közben is. A maximum, vagyis a 2/3-os töltés pedig az említett rekuperációs fokozatban valósul meg.

Nemcsak vezetni jó az eDucatót, hanem parkolni is könnyen lehet vele. A teszt alatt rengetegszer álltam ki egy olyan kapuból, ami alig volt szélesebb az eDucatónál. A furgon mégis megúszta karcolás nélkül a dolgot, mert nagyon precízen és pontosan lehet vele manőverezni kis sebességnél. A kormánya könnyen forgatható, de alacsony sebességnél van egy kis ellenállása. Ha parkolni kellett vele, akkor hátrafelé sokkal szívesen álltam be vele, mint előre. Az ívelt motorháztető miatt ugyanis az elejét nem igazán lehet érezni. A nagy, elektronikusan behajtható tükrök és a multimédia rendszer színes képernyőjén megjelenő tolatókamera révén viszont hátrafele egészen könnyen lehet vele mozogni. A tolatást jelző sípolást viszont nem lehet kikapcsolni, ami kicsit idegesítő, de felhúzott ablaknál leginkább a szomszédokat zavarja.

A karosszéria dübörgése is fura, ami már városi tempónál is jelentkezik. Ebben nyilván szerepet játszik az, hogy a tesztautónk raktere nem volt ellátva védőlemezekkel, de ha van valami, amit nem akar hallani az ember egy ilyen áru furgonnál, az pontosan a dübörgés.

Költségek

Az általunk tesztelt Fiat eDucato extrák nélkül nettó 24 960 000 forintba kerül áfa nélkül, ami horribilisen magas az e-furgonok szegmensében. Ezt az árszintet nagyjából addig lehet tartani, amíg nem érkezik meg az új Ford E-Transit a piacra, amely elviekben már 350 kilométeres hatótávot kínál majd. A tesztautónkban a legdrágább extrát a digitális klíma képviseli, amelyért 390 000 forintot kellene pluszban fizetni. Ehhez képest a 83 ezer forintért rendelhető tolatókamera vagy a 15 ezerbe kerülő kartámasz szinte aprópénznek tűnik.

A Fiat eDucato és vetélytársai – Listaár, forint (áfa nélkül) VW eCrafter (136 LE, 160 km) 15 920 000 Ft Renault Master Z.E. (77 LE, 130 km) 17 390 000 Ft Mercedes-Benz eSprinter (85 LE, 160 km) 19 800 000 Ft Iveco Daily Electric (109 LE, 90-100 km) 25 000 000 Ft

Értékelés

Mindent összevetve a Fiat eDucato kellemes munkaeszköz, ami megállja a helyét a mindennapokban. Ugyanazt a fürgeséget és menetkomfortot nyújtja, mint a dízel változatok, de csendesebb működést biztosít. Bár néhány versenytárs jóval előrébb jár bizonyos dolgokban, a hatótávja és az erős rekuperációja miatt versenyképes lehet ebben a szegmensben. Ennek ellenére kissé túlárazott modellnek tekinthető, hiszen ebben a kategóriában a német versenytársak erősebbek a kezelhetőség, a kényelem és a műszerfal fejlettségét illetően. Ezzel szemben az eDucató nagyobb hatótávolságot kínál.

Az viszont kétségtelen, hogy ehhez a furgonhoz is jár a zöld rendszám és minden más előny, ami vonzóvá teheti az üzemeltetők számára a dízelekkel szemben. Ezek közé tartozik a zéró gépjárműadó, a zéró regisztrációs adó, a zéró cégautóadó, illetve az esetlegesen adódó ingyenes parkolási lehetőség. Szóval bár az eDucatónál jobban bele kell nyúlni a zsebbe, valamit még hoznak is a konyhára és a jelentősen olcsóbb tankolási költségekről még nem is beszéltünk.

Mellette – Ellene Közel 280 km-es hatótáv

Erős rekuperáció

Az átlag Ducatókhoz képest tetszetősebb megjelenés

Csendes működés

Precíz kormányzás Kellemetlen menetzaj a raktér felől

Önkényesen nyelvet váltó kijelző

Elavult műszerfal

Komplikált elindulás

