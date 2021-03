Nem tart az olyan gyártók piaci előretörésétől Európában, mint a BYD, vagy a Tesla a Renault Trucks elnöke. Bruno Blin (felső kép) mindezt újságírói kérdésre válaszolva fejtette ki egy online sajtóbeszélgetés keretében. Hozzátette: a Renault Trucks már 125 éve épít teherautókat, éppen ezért jelentős tapasztalattal rendelkezik a hajtáslánc és alváz terén. “Ismerjük az ügyfeleinket, nemcsak az elektromosságról szól minden, figyelmet kell fordítani a fülkére és más komponensekre is” – hangsúlyozta a vállalat első embere, aki személyesen mutatta be Renault Trucks jövendőbeli terveit.

Eszerint a Volvo-csoporthoz tartozó francia vállalat azzal a számol, hogy bár manapság sokat hallani az elektromobilitásról és az ezzel kapcsolatos fejlesztésekről, de a dízel motor nem fog eltűnni a kínálatból a közeljövőben. A cég szerint bizonyos szegmensekben valószínűleg megmarad valamilyen formában. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a franciák már nem erre helyezik a hangsúlyt és bár az egyik versenytársuk, a Mercedes-Benz már azEuro VII-es károsanyag-kibocsátási normák teljesítésére készül, a Renault Trucks egyelőre kivárja a végleges szabályozást, amely jelenleg kidolgozás alatt van az EU-ban.

Bruno Blin ugyanakkor egyáltalán nem kertelt: véleménye szerint 2040-re minden Renault Trucks elektromos hajtású lesz, de ebbe a hidrogéncellás és az akkumulátor technológiás teherautók egyaránt beleértendőek. A cég első embere azt is felvázolta, hogyan fognak ideáig eljutni. Eszerint 2025-re az összes eladott Renault teherautó 10 százaléka lesz tisztán elektromos. Ez az érték 2035-re 30 százalékra nőhet és a száz százalékos arányt 2040-ben, vagyis bő 19 év múlva érnék el. “Azt gondolom, hogyha az átalakulásban sikeresek akarunk lenni, akkor együtt kell működnünk más iparági szereplőkkel is. Éppen ezért az akkumulátorok terén a Samsunggal, a hajtáslánc és a töltőinfrastruktúra terén pedig a Volvo-csoporttal fogunk együttműködni” – hangsúlyozta Bruno Blín.

2023-tól pedig a vállalat teljes portfóliója elérhető lesz elektromos hajtással is. Jelenleg a kínálat a 3,1 tonnától a 26 tonnáig terjedő változatokat fedi le. A Blainville-sur-Orne-i üzemben ráadásul 2020 óta már a második generációs elektromos haszonjárművek gyártása zajlik. A Master Z.E.-től a Renault D Wide Z.E. -ig terjedő paletta a jövőben a távolsági áruszállításra, valamint az építőipari feladatokra tervezett elektromos teherautókkal egészülhet ki. Bruno Blin szerint a T modell esetében az üzemanyagcellás megoldás, a K és C széria esetében pedig az akkumulátor technológiás hajtáslánc jelentheti az alternatívát a dízellel szemben.

A tavaly eladott teherautók nagy része értelemszerűen még dízel volt ( lásd a keretes írásunkat), de nyilván a Renault Trucks már annak is örül, hogy élénkülőben van a kereslet. A vállalat tapasztalatai szerint az előző évhez képest 12 százalékkal nőtt a megrendelések száma, ami bíztató adat.

Hazai pályán erős A cég összesen 41 117 darab teherautót gyártott a tavaly, de a koronavírus járvány első hulláma miatt 2020-ban egy hónapra le kellett állítani a gyártást. Ez a gyártási darabszámon is meglátszott, ugyanis 24 százalékkal kevesebb teherautót szereltek össze, mint 2019-ben. A piaci adatokat nézve elmondható, hogy 2020-ban Európában a Renault Trucks 8,5 százalékos eredményt ért el a 6 tonna feletti teherjárművek esetében. A 16 tonna feletti szegmensben pedig 8,8 százalékos részesedésre tett szert. A legnagyobb részesedéssel továbbra is a hazai piacon, vagyis Franciaországban rendelkezik a Renault Trucks (28,3%), de jelentős volt a növekedés Törökországban is ahol 421-gyel több, összesen 1061 darab teherautót értékesítettek. A globális gazdaság visszaesése miatt értelemszerűen jelentősen megnőtt tavaly a kereslet a használt teherautókra. A Renault Trucks 10 308 darab teherjárművet értékesített, ami 9 százalékos növekedésnek felel meg.

A Bruno Blin azt is elárulta, hogy a Renault személyautós üzletágát követve logót vált-e a haszonjármű gyártó. A cég első embere szerint erre biztosan nem fog sor kerülni a közeljövőben. A Renault Trucks most minden figyelmét a távolsági és az építőipari járműveinek faceliftjére fordítja, ennek megfelelően április 6-án az Euro Truck Simulator videójátékban a megújult T, a C illetve K modellekről rántják le a leplet.

