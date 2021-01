Az elektronikus fuvarlevél meghonosításával Magyarország nemzetközi viszonylatban is innovatív megoldást vezethetne be. Az ágazati digitalizáció a fuvarozásban érintett többi szereplő mellett az állam számára is átláthatóbb működési környezetet teremt. A szakminisztérium tehát támogatja a szakmai kezdeményezést, a megvalósításhoz szükséges jogalkotás elindítására készen áll. A jogi szabályozás megteremtése mellett elengedhetetlen a rendszer informatikai hátterének kiépítése is”– jelentette ki Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.