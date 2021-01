A szervezők úgy döntöttek, hogy október 9-14. között megrendezik a kontinens legnagyobb kiállítását, a Busworld Europe-ot. A döntést teljes mértékben támogatják a kiállítók, vagyis az autóbuszgyártók, illetve a háttéripari beszállítók – áll a kiállítással kapcsolatos közleményben. A Busworld-öt 1971 óta rendezik meg, így a mustra idén ünnepli félévszázados fennállását. A rendezvénynek sokáig a belgiumi Kotrijk adott otthont, de 2019-ben Brüsszelbe, az Atomiummal szemben található kiállítási területre helyezték át.

A szervezők azzal indokolták a döntést, hogy a koronavírus járvány leküzdése belátható közelségbe került. “A hatékony vakcináknak és a világon jelenleg zajló oltási kampányoknak köszönhetően semmi sem állhatnak annak az útjába, hogy az autóbuszok iránt érdeklődők Brüsszelbe utazzanak októberben” – jelentette ki Peter Messiaen a belgiumi Hasselt Egyetem virológus professzora.

Ettől függetlenül az eseményen kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügyi előírások betartására a látogatók és a személyzet egészségének védelme érdekében. A tervek között szerepel továbbá, hogy az eddigieknél több online lehetőséget biztosítanak azok számára, akik nem tudják személyesen felkeresni a brüsszeli kiállítást. “Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Busworld Europe kiállításhoz, ahol együtt ünnepelhetjük a rendezvény 50. születésnapját” – hangsúlyozta Mieke Glorieux, a Buswold Europe ügyvezető igazgatója.

Nem ez lesz idén az egyetlen autóbusz mustra, ugyanis április 14-15. között Berlinben, Palais am Funkturmban rendezik meg a Bus2Bus kiállítást és várhatóan tavasszal a Warsaw Bus Expo-t is megtartják. Pontos dátumot ugyanakkor még nem tettek közzé a szervezők, ahogyan a madridi Bus and Coach Trade Fair (FIAA) kiállítással kapcsolatban sem. Azt viszont már most lehet tudni, hogy idehaza nem rendezik meg a zsámbéki Drivingcamp tesztpályán a Busexpót és kísérő rendezvényét, az Országos Személyszállítási Szakmai Konferenciát.

