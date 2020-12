Piros Catone felirat olvasható annak a 40 darab Renault T520 HSC nyerges vontatónak az orrán, amelyeket volt szerencsénk megnézni nemrég a Renault Trucks budaörsi telephelyén. A cég sokak számára ismerős lehet, a Catone ugyanis 10 legnagyobb Magyarországon működő olasz cég között van.

Az idehaza 1995 óta tevékenykedő Catone központja Budaörsön van, ahol hűtött és fagyasztott élelmiszereket raktároznak, illetve ezeket fuvarozzák belföldön és külföldön egyaránt. Nemrég nem kis fába vágták a fejszéjüket: egy éven belül megépítik Magyarország legnagyobb kapacitású mélyhűtő raktárát Budaörsön. A vadonatúj Renault T520 HSC nyerges vontatók pedig a kibővített raktár kiszolgálásában is részt vesznek majd.

„Örömteli, hogy a világjárvány okozta kezdeti sokk után a cégek fejlesztésben gondolkodnak. Mindenki alkalmazkodik a helyzethez, a Renault Trucks Magyarország is. A fuvarozás, mint tevékenység nem állt és nem is állhat le a pandémia ellenére sem, így a mi gyáraink és szervizeink is ugyanúgy dolgoznak” – jegyezte meg Tringer Zoltán, a Renault Trucks Keleti Régió ügyvezetője.