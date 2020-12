Olvass tovább

Egyes változatoknál (A-400 és A-500) elektronikus fordulatszám szabályozást alkalmaznak, ezért ezek a készülékek már képesek rögzíteni az energiafelhasználási és üzemanyag felhasználási adatokat is. Így ezek az információk már a telematikán keresztül távolról is hozzáférhetővé válnak, ezáltal hiteles és valós adatok állhatnak az üzemeltetők rendelkezésére a hűtős félpótkocsik működésével kapcsolatban. Az információk akár pen-drive-ra is menthetők, így az eddigiekhez képest még könnyebben kezelhetők a működtetéssel kapcsolatos adatok.

Az új hűtőgeneráció bevezetésével egy időben a hazai forgalmazónál, a Liberatus Hungary-nál a hűtős félpótkocsik szervizelése is egyszerűbbé vált, ugyanis ősszel bővítették a telephelyet, így egy időben háromszor annyi járművet tudnak fogadni.

Új abroncs buszokra és teherautókra

A Hankook új teherautókra és autóbuszokra fejlesztett gumiabroncs-családot dobott piacra Laufenn márkanév alatt, ami eddig elsősorban a személyautó abroncsok terén volt ismert. A Laufenn teherabroncsainak futófelületei közül öt mintázatot a regionális szállítmányozás, hármat pedig az építőipari, valamint a logisztikai járművek igényeire, egyet pedig a helyi és a helyközi tömegközlekedési igényekhez szabtak.

Az új abroncsok szövetváz-technológiát alkalmaznak és szükség esetén utánavághatók, illetve újrafutózhatók. A 31 cikkből álló termékcsalád 80 százalékán megtalálható a 3 hegycsúcs+hópihe (3PMSF) jelzés, így ezek a gumiabroncsok akár a téli időjárási körülmények között is megállják a helyüket.

Díjnyertes levegő előkészítő egység

A magyarországi kutatás-fejlesztési centrummal rendelkező Knorr-Bremse 25 éves fennállása alatt összesen 300 szabadalmat jegyzett be. Ezek közé tartozik az intelligens, moduláris levegő előkészítő egység is, amely idén elnyerte a Dél-Alföldi Innovációs Díjat. A fejlesztés légfékes autóbuszon, teherautón és vontatón is alkalmazható nemcsak hagyományos, hanem elektromos hajtású járművek esetében is. A magyar mérnökök munkáját dicséri, hogy egy másik fejlesztés, az elektronikus rögzítőféket is elismerésben részesítették, amely idén megkapta a 28. Magyar Innovációs Díjat.

Ezek az új fejlesztések már ott lesznek a jövő kamionjaiban és autóbuszaiban. Ahogyan a magyar mérnökök által fejlesztett elektromos rögzítőfék is.