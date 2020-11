A dél-afrikai Special Vehicle Innovation (SVI) eddig is kínált páncélozott személyautókat éppúgy, mint brutális csapatszállító behemótokat, most pedig a kettő közötti rést is betömte, méghozzá egy ősöreg pickuppal.

Ez persze így nem pontos, mert a Toyota Land Cruiser 79-est a mai napig gyártják – igaz, stílusa több mint harminc éve változatlan, és a technikán sem sokat finomítottak, mert minek hozzányúlni ahhoz, ami működik. Hogy mennyire működik, jól mutatja, hogy a létravázat és a teljes hajtásláncot változtatások nélkül vette át az SVI – mindent mást lecseréltek persze.