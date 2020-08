Milyen volt az elválás a volt csapatoddal? A Tankpool24 most új Scania versenykamionnal és egy korábbi csapattársaddal, Steffen Faasszal áll rajthoz Csehországban. Őszintén szólva, tavaly kicsit megleptek a fejlemények. Ugye a Tankpool24 csak névadó szponzor, de maga a csapat, az MB Motorsport Markus Baueré volt. Ő kezelte a pénzügyeket, a szponzorokat, mindent. Ő sokáig azt mondta, hogy minden rendben van, de a tavalyi év második felében már érződtek a gondok. Egyrészt megakadt az új common rail versenymotor tesztelése, mert a Mercedes-Benz visszalépett a gyári támogatástól, másrészt pedig a Tankpool24 novemberben bejelentette, hogy nem az MB Motorsportot, hanem egy másik csapatot fog támogatni az idei szezonban. Jött olyan tanács ekkor, hogy jobban teszem, ha nyitva tartom a szememet és elfogadok más lehetőséget is. Így, hogy a Mercedes-Benznél kimondták, nem folytatják a gyári támogatást, nálam világossá vált, hogy ennek nincs értelme.

Miután megállapodtatok Révész Bálinttal, milyen gyorsan dőlt el, hogy milyen márkával vágtok neki az idei szezonnak?

Sok márka szóba jött, többek között a DAF is, de aztán kiderült, hogy a holland gyártónak nincs olyan motorja, ami a kamion-Eb versenyszabályzatának megfelelne. Beszéltünk a Mercedes-Benzről is, de ugyanarra a következtetésre jutottunk, mint a holland gyártónál. Szóba kerültek más márkák is, de Bálinttal rövid idő alatt arra jutottunk, hogy a legfontosabb az, hogy minél hamarabb legyen egy versenyképes csomagunk. Világossá vált ezek után, hogy ez nem lehet más, mint az MAN, mert náluk minden megvan, amire szükség van. Odamész, aláírod velük a szerződést és kibérelheted a gyári common rail versenymotort.

Ez tényleg ennyire profin megy a bajor cégnél?

Nagyon. És akkor nem beszéltünk a technikai és mérnöki támogatásról. A motor mellé adnak adatrögzítő kijelzőt, hogy nyomon követhesd az erőforrás teljesítményét. Van szoftveres segítség is, így ha valamilyen paraméteren változtatni szeretnénk, akkor azt is megcsinálják. A másik, hogy a szervizelés is az ő asztaluk, nekünk hozzá sem szabad nyúlni a motorhoz. A versenyhétvégék előtt az MAN szakemberei ellenőrzik a motort, megnézik, volt-e komplikáció, például túlmelegedés, és ha szükséges, akkor ott helyben ki is javítják. Mindamellett fizikailag is ellenőrzik a motort, megnézik, hogy a szíjak, a szíjfeszítők, a turbók és az ehhez hasonló dolgok, amelyek elengedhetetlenek a működéshez, azok rendben legyenek. Én korábban kétszer MAN versenykamionnal nyertem kamion-Európa-bajnokságot, úgyhogy maximálisan rá tudom bízni magam.

Változott valamit a motor karakterisztikája azóta, hogy az MAN-nel csúcsra értél?

Eleinte az A-motorral versenyeztem, azután már mindenki csak a B-motort kapta meg az MAN-től. Állítólag ez a motor most erősebb, mint az, amit utoljára használtam, vagyis inkább az A-motornak a szintjén van, ami meg körülbelül 1150 lóerős teljesítménnyel és 5700 Nm nyomatékkal rendelkezik. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ígéretes, hogy jobb, mint amivel utoljára mentem, mert akkor nagyon alaposan elláttuk a mezőny baját, bízom benne, hogy ez most is így lesz!

Kiss Norbi új versenykamionja A kétszeres magyar Európa-bajnok versenykamionja MAN-fülkével, -motorral és -alvázzal készül. Hajtásáról 12 500 köbcentiméteres lökettérfogattal rendelkező, 5700 Nm maximális nyomatékú dízelmotor gondoskodik. Érdekessége, hogy bár az 5,3 tonnás versenykamion egyedi építésű, tehát nem egyezik az utcai nyerges vontatókkal, a fülke mögött van nyeregszerkezet. A szélvédőn pedig azért látható a 40-es szám, mert a Révész Transz éppen idén ünnepli 40 éves fennállását, ezért Kiss Norbi is ezzel a számmal fog rajthoz állni a kamion-Eb-n

Kik azok a pilóták az idei mezőnyben, akikkel nagy csatákra számítasz?

Hogy biztos, hogy nagy csaták lesznek-e, nem tudom, mert a Jochen Hahn, lehet, hogy megver bennünket. Nyilván viccen kívül is ő számít a legerősebbnek a mezőnyben, illetve a Hahn Racing Team. Az látszik, hogy ott nagyon komoly az együttműködés az IVECO-val, mert a cég nagyon komolyan beleállt a motorfejlesztésbe, mert ott egy wastegate-es, common rail, a Fiat Powertrain Technologies által gyári fejlesztésű motor áll a Hahn Racing Team rendelkezésére. A Hahn Racing Team pedig már egy többgenerációs családi csapat, hiszen Jochennek az apja és a nagyapja is foglalkozott kamionversenyzéssel, ők gyakorlatilag ezt csinálják, mióta ez a versenysport létezik. Irgalmatlan mennyiségű autót építettek az elmúlt 20 évben és nagyon jelentős tapasztalatra és tudásra tettek szert. Nyilvánvaló, hogy ők számítanak a legtapasztaltabb és legösszeszokottabb csapatnak.

Ettől függetlenül azért ők is megverhetők, mert már a 2014-15-ös győzelmednél is benne voltak a mezőnyben.

Meg, természetesen, ez nem is kérdés. De azt gondolom, hogy ők lesznek a legerősebbek idén is. Aztán ott van az az Antiono Albacete, aki szintén háromszoros Európa-bajnok, sohasem lehet kivonni az egyenletből. Aztán a cseh Adam Lacko a Buggyrával, akik meg ugye mindig odateszik magukat, és nem ijednek meg a saját árnyékuktól, illetve másokétól sem. Sacha Lenzre is figyelni kell, aki ugyan még nem nyert Európa-bajnoki címet, reméljük, hogy nem is fog, de szemmel kell tartani, mert javuló tendenciát mutat a versenyzése. Az első 4-5 hely nagyjából már meg is van ezekkel a nevekkel, és általában ő utánuk szokott jönni a Renie Reinert meg a Steffi Halm, illetve én a Mercedesszel, de remélem, hogy idén tudunk ezen változtatni. Bízom benne, hogy én is inkább az elején tudok belekeverni a történetbe, és azt szeretném, hogy rengeteg futamgyőzelmet tudjuk szerezni, illetve hogy a Jochennel tudjuk harcolni az Európa-bajnoki címért. Idén meg akarom nyerni az Európa-bajnokságot, mert szerintem egy olyan felállást sikerült összehoznunk, amivel maximálisan az esélyesek között vagyunk.

A hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn új versenykamionja mennyire tűnik veszélyesnek?

Ezt nehéz megítélni. Az biztos, hogy amennyiben Hahnnak olyan motort adnak, amivel maximálisan a mezőny fölé tud keveredni, mint mondjuk az MAN-motorok a Mercedes-Benz erőforrások fölé, akkor tényleg bajban leszünk. Viszont remélem, azért ez nem így lesz. Ugye van az a bizonyos 63 milliméteres szűkítő, ami minden motoron egyforma. A blokkok csak ekkora szűkítőn keresztül szívhatják a levegőt, ami azért nem sok, és ez lekorlátozza az elérhető maximális teljesítményt.

Illetve azért tegyük hozzá, hogy Jochenéknek nincsen Bakó Csabijuk.

Már versenykamionos pályafutásom elején Csabival kezdtem dolgozni, és ez a kapcsolat nagyon jól működött, így rövid időn belül sikereket hozott számunkra. Őt én a Tankpool24-hez is szerettem volna már az első pillanatban elhozni, de végül csak a tavalyi szezonra sikerült. A Révész Truck Racing Team megalakulásakor elsődleges célpont volt számomra, akit mindenképpen be akartam tenni a csapatba. Úgy gondolom, hogy nagyon jó gárda állt össze. A műhely és a bázis Nyíradonyban van a Keczán és Társa Kft. telephelyén, mert ők adják a technikai támogatást. A révészes csapat pedig főként a tiszaújvárosi bázison dolgozó munkatársakból áll. Azt gondolom, hogy a Révész TRT egy nagyon segítőkész és összetartó csapat lett, amelyben ott vannak a telepvezetők, a szervizvezetők és sokan mások, akik gyorsan és hatékonyan tudnak segíteni az alkatrészbeszerzésben és más egyéb feladatok megoldásában.

A Révész Csoport és a közted lévő együttműködés hosszú távra szól, vagy amolyan próbaként tekintetek az idei szezonra?

Nem, hosszabb távra tervezünk. Erről is beszéltünk a Révész Bálinttal, mert én mondtam neki, hogy nagyon örülnék annak, ha ez mehetne sokáig, meg minden, és ő is egyetértett velem ebben, hogy ő is szeretne ebben hosszú távon gondolkozni. Annyit mondott, hogy ha nyerünk, akkor azért csináljuk, mert győztünk, ha meg nem nyerünk, akkor meg addig csináljuk, ameddig meg nem szerezzük az Európa-bajnoki címet.

Köszönjük az interjút és sok sikert kívánunk!

A 2020-as Kamion Európa-bajnokság versenynaptára: Augusztus 29-30.: Most, Csehország

Szeptember 11-12.: Zolder, Belgium

Szeptember 26-27.: Jarama, Spanyolország

Október 3-4.: Le Mans, Franciaország

Október 17-18.: Mogyoród, Magyarország

November 14-15.: Misano, Olaszország

