A több mint 50 éves Irmscher német tuningcég számtalan Opelen dolgozott már, de a sportos szedánok és kompaktok mellett olyan modellekkel is foglalkoznak, melyek esetében csak nagyon kevesen gondolkodnak el a tuningoláson. Ilyen a PSA konszerntől átvett furgon, a Zafira Life is, melyet Irmscher is3 Black Phantomnak neveztek el. Ez talán kissé túlzás egy kempingezésre alkalmas családi busznak.

Az Irmscher aerodinamikailag tesztelt elemekkel dobta fel az autót, így került rá első kötény, oldalsó szoknya és hátsó szárny is. A fekete hűtőrács mellett további fekete dekorelemeket is készítettek hozzá. Az ültetett futómű mellé 20 colos felniket is raktak a Zafira Life alá, amivel javult a vezethetőség (és bizonyára a komfort is megérezte).

A 2 literes, négyhengeres turbódízel motorból 200 lóerőt és 450 Nm nyomatékot hoztak ki, hozzá 8 sebességes automataváltót párosítottak.