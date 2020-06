A Volkswagen Crafter alapjaira épülő, illetve lényegében a vele teljesen azonos MAN TGE egyre népszerűbb modell idehaza, az MAN Magyarország Kft. pedig bejelentette, hogy ezentúl minibuszos kialakításban is kapható a hazai piacon a TGE.

A modell háromféle – munkásszállítós, városközi és turista – kivitelben és L4H2 karosszériaméretben áll a hazai üzemeltetők rendelkezésére. Az utastér befogadóképessége szerint 15+1 vagy 20+1 fős változatban választhatók. A későbbiekben akár kisebb karosszériájú és kevesebb üléssel ellátott változatok is bekerülhetnek a kínálatba. Kiviteltől függetlenül mindegyik minibusz hajtott hátsó tengellyel, ikerabroncsozással és 5 tonnás legnagyobb megengedett össztömeggel készül.

BM Heros A BM Heros cégcsoport tűzoltóautók és mentőautók felépítményezésével és szervizelésével, valamint légzésvédelmi eszközök szervizelésével foglalkozik. A társaság kínálatában új elemet jelentenek a TGE típusú minibuszok, ami az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-vel kialakított együttműködésnek köszönhetően valósulhatott meg.

A rendelhető extrák között szerepel a hátsó légrugózás, illetve a vonóhorog is. A leendő megrendelők a belső teret is tetszőlegesen öltöztethetik fel, ugyanis számtalan oldalburkolat és kárpit közül választhatnak. Az utastér pedig napjaink elvárásainak megfelelően fűtő- és légkondicionáló berendezésekkel, fedélzeti wifivel, mikrofonnal, USB-csatlakozókkal, tetőmonitorral és csomagtartó polcokkal is felszerelhető.

Az MAN Magyarország Kft. két év kilométer-korlátozás nélküli alapgaranciát vállal az alapjárművekre, míg a BM Heros cégcsoport ugyanennyit kínál a felépítményezésre. A leendő üzemeltetők emellett szervizszerződéseket is köthetnek az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-nél, de a BM Heros több telephelye is 0-24 órás mentési szolgálatot biztosít az MAN TGE-kre.

Az alapváltozat ára egyelőre nem ismert, de már megkérdeztük a forgalmazót, így ha beérkezik ez az információ, frissítjük a cikket.

Kövess minket a Facebook-on!