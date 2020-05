Manapság egy teherautó-sofőrnek legalább olyan kitartónak és erősnek kell lennie, mint amilyen Sylvester Stallone volt Rocky Balboaként. Az olasz származású színész olyan szinten tökélyre fejlesztette az ökölvívó szerepének megformálását, hogy napjainkban szinte már alig akad ember, akinek ne ugrana be elsőre Stallone bokszzsákot püfölő alakja az Eye of The Tiger című zenére.

A különleges négytengelyes Arocs már messziről igazi jelenség. A szélvédő alatt hatalmas betűkkel hirdetik a híres bokszoló nevét, a fülke oldalán pedig egy jókora kép látható Stallonéról, ahogyan magasba emeli az amerikai zászlót. Az alkotást a kifejezetten kamionok csinosítgatására szakosodott Matt Paint készítette airbrush technológiával. Neki amúgy is jól megy a filmes téma, hiszen festett már King of the Roadokra Bruce Willist, Mel Gibsont, illetve Freddy Krügert is. Ezt sem hibázta el.

Az egyedi grafikába öltöztetett Arocs persze csúfos kudarcot vallana, ha nem lenne meg a megfelelő teljesítmény a fülkéje alatt. Hiszen mit ér a macsós megjelenés, ha nincs mögötte valódi erő? Nos, az Arocs ebben sem szenved hiányt, hiszen hajtásáról 10,7 literes, soros elrendezésű dízelmotor gondoskodik, amely 394 lóerős (290 kW) teljesítménnyel és 1900 newtonméteres maximális forgatónyomatékkal rendelkezik.

